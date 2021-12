Capital, la más afectada por el brote de salmonella

Cada vez son más los casos de Salmonella en Salta, en capital se diagnostican al menos 100 por semanas. La directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, señaló que el brote comenzó en agosto, mucho antes de lo previsto.

“En las últimas 4 semanas el aumento fue más marcado, estamos en un promedio de 100 casos semanales. Nos preocupa que hasta el momento no se pueda identificar una fuente clara de contagios”, manifestó en radio CNN Salta.

El Ministerio de Salud Pública informó que desde el inicio del 2021 y hasta la semana epidemiológica 48 fueron confirmaron 1283 casos de salmonelosis en la provincia. El 45% de los casos se dieron en niños. Junto a bromatología, el Ministerio de Producción y Epidemiología se están mapeando los lugares de recepción de alimentos.

En tanto, Dolores Bonillo, coordinadora de bromatología en Tartagal, explicó que la bacteria tiene dos sepas, una de ellas es la que produce fiebre tifoidea. “Los síntomas aparecen dos semanas más tarde, hasta las dos semanas más tarde, a veces el cuadro dura entre tres y seis meses, con síntomas más graves, más fiebre, mas diarrea, afectando el estado nutricional de las personas”, indicó.

Prevenir y extremar cuidados al preparar la comida

La principal recomendación para prevenir la enfermedad es la higiene, la doctora Acevedo recomendó tener especial atención en el lavado de manos ya que el alcohol en gel no arrastra correctamente las bacterias.

Es importante que los consumidores tengan en cuenta los siguientes aspectos y recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos como la salmonelosis:

•Las carnes y pescados deben estar refrigerados o congelados.

•Es conveniente que rechacen los huevos que no estén etiquetados y los que no lleven fecha de consumo. Si están sucios o rotos no se recomienda su consumo.

•Eviten que las carnes puedan escurrir sobre otros alimentos destinados al consumo en crudo.

•No partan los huevos en los bordes de los recipientes donde vayan a ser batidos y empleen dicho recipiente únicamente para esa operación.

•No separen las claras de las yemas aprovechando la propia cáscara del huevo.

•Eviten comer huevos crudos o alimentos donde el huevo no esté completamente cocido.