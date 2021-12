Una cámara de seguridad podría cambiar el futuro de las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy de 5 años

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez no pueden mezclarse con el resto de la población carcelaria. Ambas permanecen detenidas por el brutal crimen de Lucio Dupuy, de 5 años, que ocurrió en La Pampa y conmocionó a todo el país.

Espósito Valenti, madre del chico asesinado, convive en el mismo espacio que Páez, su pareja, aunque en celdas diferentes. No son contiguas, dado que entre ambas fue ubicada una reclusa acusada por el mismo delito entre ellas: asesinar a su hijo.

Las tres habitan un sector especial del Complejo Penitenciario N°1 de San Luis. Fueron dispuestas allí por un único motivo: garantizar el resguardo ante la amenaza latente de que puedan ser agredidas por el resto de la población.



“Es mentira que pusieron a una mujer para aclimatarlas al lugar”

María Silvina Blanco Gómez, defensora oficial de Páez, desmintió que desde su estadía hayan sido agredidas. También agregó que ambas pasaron por el pabellón de ingreso y debieron afrontar el período de adaptación que se dio durante la primera semana. Allí cumplieron con los siete días de aislamiento obligatorios.

Las detenidas permanecen alojadas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis.

“Es mentira que pusieron a una mujer para aclimatarlas al lugar. No conozco a la reclusa, solo sé que está enfrentando un proceso en San Luis de similares características. Y que esto se dio en relación a una misma decisión del Servicio Penitenciario: resguardarla del resto”, aclaró la abogada pampeana a TN.

“Fueron alojadas en San Luis porque La Pampa no posee una cárcel provincial. Acá se generó una gran conmoción tras la muerte de Lucio, hubo una pueblada, quemaron móviles policiales. Frente a ese grado de enardecimiento, lo mejor era sacarlas de aquí”, reveló.

La decisión -según explicó Blanco Gómez- no fue solicitada por ella ni tampoco por el abogado Pablo de Biasi, también defensor oficial que representa a Espósito Valenti. “Que estuviesen detenidas en otra provincia fue un pedido de las autoridades policiales de La Pampa”, agregó.



Por qué las acusadas del crimen de Lucio Dupuy no comparten la defensa

Cuando se constató el deceso de Lucio, fue Blanco Gómez quien se reunió con ambas para asumir la defensa. Sin embargo, tras escucharlas, la abogada decidió que lo más conveniente era patrocinar únicamente a Páez.

“No quiero decir que haya intereses contrapuestos, porque no se acusaron entre sí. Pero sí a mí me generó esto de que si defendía a las dos podía perjudicar el interés de alguna de ellas. El objetivo es que tengan garantizada una defensa plena, y si me quedaba con las dos no era lo mejor”, indicó.

Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado a golpes en La Pampa. (Foto: gentileza Clarín).

La letrada sostuvo también que el diálogo que mantuvo con ellas fue “breve” y que la información que le brindaron respecto al hecho “fue muy poca”.

“La investigación tiene un plazo de 180 días. En ese plazo pueden pedir la ampliación de su declaración o bien hacerlo en el juicio, algo que vamos a evaluar con Abigail. Todavía no lo ha hecho. El único momento en el que tuvo la oportunidad de declarar fue a las horas del hecho y no lo hizo. Hoy se incorporaron informes y autopsias; veremos si es conveniente o no que ella declare”, dijo Blanco Gómez.

Y continuó: “Estamos a la espera de la apertura de una cámara de seguridad cercana al domicilio que podría darnos un poco más de precisión al respecto”.

Esta pista será fundamental para contrarrestar una versión que gira en torno a las versiones de las acusadas.

La Justicia podrá esclarecer si era Páez la única que estaba con Lucio antes de llevarlo a la salita médica o si ambas permanecían en el departamento cuando fue golpeado hasta su muerte.

Los horarios de las cámaras serán fundamentales, dado que en un momento las dos se retiraron y sólo Páez volvió a ingresar.



La convivencia en la cárcel de San Luis

“Tienen una hora de esparcimiento para tener contacto con la luz del día. Por lo que me ha sido informado allí también están alejadas del resto. En el espacio común permanecen con la celda abierta y luego, en los horarios que el Servicio Penitenciario dispone, las puertas se cierran y están solas”, precisó Blanco Gómez.

El horario de visitas es de 9 a 13 y cuentan con el mismo régimen que el resto de las reclusas, a pesar de que aún no les dictaron la prisión preventiva. “La mamá de Abigail (Érica Frydlender) pudo viajar y verla. La notó bien. Todavía no he tenido un contacto profundo con ella, sólo un contacto personal cuando fui notificada por la detención de ambas”, dijo la abogada.

Las acusadas se encuentran recluidas junto a una tercera mujer que cometió el mismo delito (Foto: Twitter/@AbigailPaez26).

“Pueden comunicarse con sus familias, más teniendo en cuenta que están lejos. También poseen una hora para esparcirse. Pueden estudiar, trabajar. Es decir, en principio si el Servicio Penitenciario lo permite no hay ningún problema”, remarcó.



El pedido del padre de Lucio Dupuy

El tema de la comunicación generó un pedido por parte de la defensa de la familia de Lucio. El juez de control, Néstor Daniel Ralli, fijó una audiencia para mañana con el propósito de revisar las condiciones de ambas dentro del penal.

José Aguerrido, abogado del papá de Lucio y sus abuelos, solicitó tal mediación para intensificar un pedido que tiene que ver con el día a día de Espósito Valenti y Páez. “Vamos a discutir una petición de la parte querellante: ellos exigen que las mujeres no puedan hablar entre sí”, confirmó Blanco Gómez.



El crimen de Lucio Dupuy

El viernes 26 de noviembre pasado, Lucio Dupuy falleció a causa de los golpes que recibió en la cara y el cuerpo. El nene sufrió diversos traumatismo y murió por una hemorragia interna.

La autopsia entregada al equipo de fiscales constituidos especialmente para investigar el crimen indicó que Lucio tenía lesiones de reciente y antigua data, entre ellas golpes, quemaduras y mordeduras. El informe también demostró que el menor había sido víctima de abuso sexual. /TN