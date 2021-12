Ataque al bailarín: Tras un allanamiento detuvieron a dos de los vecinos acusados

Durante el fin de semana un conocido bailarín de bachata denunció haber sufrido una brutal golpiza que, terminó con una fractura de tibia y peroné, que pone en riesgo su futuro profesional. Todo se trataría de una vieja y violenta disputa vecinal y un ataque homofóbico, ahora la Brigada de Investigaciones allanó la vivienda de los acusados y detuvo a padre e hijo.

La familia de la víctima denunció que tienen muchas denuncias en contra de esa familia que viven al lado de su casa en el barrio Docente Sur. "Hace años sufrimos este tipo de violencia de parte de esta familia que lamentablemente son vecinos colindantes. Amenazas permanentes. La principal incitadora es una profesora de inglés, Zulma Urzagaste, ella incita a sus hijo y esposo", aseguró.

El padre de Roberto “Tito” Costilla contó que: "Mi hijo venía de estar en una reunión con su hermana y los amigos, y con un palo lo agredieron. Le quebraron la tibia y el peroné". Caratuló la situación una “agresión cobarde, fue una emboscada”. "El padre y el hijo con un palo sabían dónde tenían que pegar, porque mi hijo es bailarín profesional y ya en anteriores oportunidades le habían dicho que no iba a bailar más", puntualizó.

También dijo que esto se trató de una agresión de odio. “Mi hijo es gay. Él es el destinatario de la mayor parte de violencia. Ya no sé qué hacer. Hago denuncias, voy a la Fiscalía y nadie hace nada. Mi hijo hace tiempo me dice no podemos vivir así. Yo había pedido custodia policial pero no me la otorgaron, recurrimos a los medios porque no sabemos que hacer", concluyó esta mañana en diálogo con QPS.

"Encontré ese día a mi hijo tirado en la vereda, cuando lo quise auxiliar, el padre de esta familia salió con un palo y lo atacó a mi marido", contó la madre de la víctima quien además relató que no sólo hay homofobia sino amenazas de larga data.

Los vecinos marcharon a la comisaría pidiendo justicia, y muchos relataron situaciones de mucha violencia encabezadas por esa familia, aunque todos aseguran que quien instiga es "la mujer, en pleno invierno pelea con el marido y lo echa y él termina durmiendo en la calle".