ADP deberá reprogramar la asamblea por la memoria y balance

El Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a la Asociación Docente Provincial (ADP) a que suspenda la asamblea ordinaria fijada para el domingo 19, a las 10:30, en el micro estadio Delmi, para la aprobación de la memoria y balance.

El gremio tiene cinco días hábiles para establecer una nueva fecha, que no debe caer en domingo, como lo hace habitualmente. No obstante, Trabajo no se expidió respecto a la asamblea extraordinaria convocada para el mismo día y lugar a las 11:30, para elegir los miembros de la Junta Electoral que definirán el cronograma electoral.

En tanto, desde la ADP prefirieron no emitir comentarios al respecto y solo informarán a la prensa a través de una conferencia convocada para hoy, a las 12, en Juramento 99, a cargo de la apoderada del gremio, Flavia Calvente.

Por la intervención de Trabajo, la actual comisión directiva de ADP que encabeza Ana María Cerezo, debe publicar dentro de cinco días la nueva fecha de la asamblea, dotar de los padrones a las listas que buscan participar de los comicios y entregar la Memoria, Balance General y Dictamen de Comisión Revisora de Cuentas de los cuatro períodos con una anticipación no inferior a 20 días corridos previos a la Asamblea.

La lista SUMATE que pretende llegar a la conducción gremial, por la ley de asociaciones sindicales, pidió a la cartera laboral que intervenga ante la negativa de la Comisión Directiva de entregar los padrones y los balances para que "las elecciones y todo el proceso previo a determinar los integrantes a la Junta Electoral sea celebrado de forma transparente y democrática".

Pidieron, además, contar con el padrón definitivo para corroborar que los participantes de la asamblea sean afiliados y estén dentro del padrón y cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto.

Para Paola Moreno, referente de la lista SUMATE, pese a que la asamblea del 19 quedó suspendida, pidió a la docencia que la sigue a llegarse, a "no relajarse", y llegar hasta el Delmi con escribana para dejar constancia de lo que ocurra. "Si la ADP realiza asamblea, inmediatamente se inicia juicios a la actual conducción", disparó.

"Estamos más tranquilos porque esto garantiza mayor transparencia en las asambleas como mayor participación. Es doblar el brazo a una parte de la corrupción" dijo Moreno, y señaló "que la ADP es una casa corrupta que negocia a puertas cerradas con el Gobierno".

Por otro lado, las listas Rosa de Tribuna Docente y Lista Unidad Docentes Autoconvocados también pidieron en reiteradas oportunidades los balances y memoria y balance. "Ellos están violando el derecho a información del afiliado y el estatuto. Son cuatro los balances que deben", indicó Ángel Tolaba referente de Autoconvocados.

"Nosotros queremos que las elecciones sean un día hábil y que permitan que podamos poner urnas en las escuelas. Si ganamos la junta electoral sacaríamos las urnas por correo prevista para los docentes de campaña", indicó Tolaba. El docente remarcó que la asamblea suspendida por Trabajo es la de memoria y balance y que hasta ahora se desconoce si también correrá la misma suerte la de elección de la Junta Electoral.