Atrincheramiento en la Legislatura: “Hace años que no trabaja, ni emite dictamen”

Luego del escandaloso atrincheramiento y posterior detención de la Dra. Liliana Hermosilla, quien hasta ayer era jefa interina del Asesoría Letrada de Diputados, Raúl Romeo Medina, secretario Legislativo, en Telefé Salta, calificó el hecho como lamentable y acusó a la letrada de no trabajar.

Consultado sobre el alejamiento de Hermosilla del cargo, Medina señaló que la profesional desde hace tiempo no emite dictamen, situación que se agravó ante la falta de resolución respecto de contrataciones que necesariamente se deben hacer para que la Cámara y la Convención Constituyente funcionen. “Nosotros lo que más queremos es que esa asesoría funcione”, explicó.

También se refirió a las denuncias realizadas por la abogada en contra de las autoridades, las cuales, según Medina, fueron absolutamente resueltas por el Presidente emitiendo los decretos respectivos. “Como eso no le funcionó, entonces no tuvo otra mejor idea que autoatrincherarse en una oficina pública y no dejar entrar a los nuevos profesionales que iban a hacerse cargo para que eso empiece a andar”, se quejó.

Medina comentó también que Hermosilla intentó secuestrar documentación de la Cámara de Diputados. “Se intentó también sacar documentación que era propiedad de la cámara para no sabemos que”, sostuvo.

“Esa señora dice que tiene 38 años de antigüedad, hace 38 años que no trabaja, no se emitían los dictámenes”

Para finalizar, indicó que Hermosilla estaba acompañada por algunos ex empleados, que en su momento fueron apartados por ñoquis. “Cuando asumió Esteban Amat la Presidencia, los dejó afuera porque no trabajaban, entonces, intentaron hacer esa movida, e intentar sustraer documentación”, concluyó