"Cero amor", la bronca de una madre de Orán por el regalo de una maestra a su hijo

Ha sido viral el posteo que realizó una mamá de la ciudad de Orán quien descargó toda su bronca ante el regalo que una docente le hizo a su hijo por concluir el año escolar, el cual calificó como una forma “asquerosa” de despedir el año, al darle un budín.

En un posteo que realizó en un grupo de la ciudad norteña en la red social Facebook, esta madre compartió la foto donde se ve un budín dentro de una bolsa, junto al boletín de calificaciones del menor y un pequeño diploma.

“La manera asquerosa de una maestra, despedir el año de un niño de 5°, CERO AMOR”, escribe la madre enojada por el presente de la educadora al menor agregando: “¿Despedirlo con una libreta pobre, en un folio viejo, sin dibujo, un triste budín en una bolsa de nylon que te dan en un negocio?”.

Continuando con su molestia, la mujer siguió recriminando en el posteo: “No tenías la obligación de “regalarle” pero para dárselo así NO se lo hubieras dado”. Como si fuera poco, le volvió a protestar: “Amor cero por tu profesión”.

“El único recuerdo bonito es ese, ese que se ve, una foto que pagamos los papás”

Viralizado el posteo, los comentarios con la opinión de los usuarios no tardaron en llegar. En su mayoría, los mensajes fueron contra la madre calificándola como mal acostumbrada, lamentando que no apreciara el gesto de la docente quien tal vez pudo hacer un esfuerzo como así que no tenía la obligación de regalarle el budín.