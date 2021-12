Denuncia que su bebé murió por mala praxis en el hospital de Orán

Durante las últimas horas se conoció el triste caso de Micaela, una joven madre oranense que sufrió el fallecimiento de su bebé por nacer.

La mujer pide justicia tras la muerte de su bebé "Luz" de 40 semanas de gestación. "Tenía programada la cesárea para el martes, mi bebé quiso nacer el domingo me dieron contracciones cada 20 minutos y a la noche, pasada las 12 me agarraban cada 7 minutos, me fui al hospital. Me hizo el tacto la doctora y pedí que me haga cesárea", contó.

Mariela Hernández asegura que no trataron su caso como de urgencia. "Me hizo un pedido de sangre para ver si me operaban, me dijeron que vuelva a mi casa, eran las 2 de la mañana, que haga reposos, teniendo 3 de dilatación, no me volví. Esperamos pero no aguantaba más, me retorcía y me hice la pis".

Relata entre lágrimas que mientras sufría por los dolores afuera de los consultorios salieron dos de los doctores a fumar. "No me llevaron el apunte, fui y volví a insistir, quedé sin comunicación con mi mamá sin papeles ni nada, me volvieron a subir a la camilla".

Tras subir a la camilla la llevaron a una habitación a esperar que estén los resultados de los análisis solicitados "Una chica que estaba ahí con un familiar me ayudó, me apagaron la luz para que deje de gritar y llorar, yo sentía a la bebé a salir, empecé a tirar coágulos de sangre y me hice encima, todo el piso de sangre".

Recuerda que posteriormente prendieron la luz y vieron la cabeza de la bebé afuera por lo que fue llevada a la sala de parto. "Le decía que no podía tener parto normal. Iba con las piernas arriba porque sentía que salía, llegué a la sala de parto subí sola de rodilla a la camilla alta y si ahí yo no me quejaba la bebé caía al piso, la sostuvo la doctora y nació mi bebé, hizo un solo llanto, la limpiaron con un trapo que estaba por ahí, la llevaron a Neo".

Tras eso supo que nació con 3.260 a las 4.15 y falleció a las 19 del domingo con los pulmones obstruidos. "Por la fuerza que yo hice ella se deprimió, se estriñó su cordón y se hizo la popo y eso digirió ella. Todavía no hice denuncia, vinieron de fiscalía a tomarme el acta para empezar" concluyó.