Largas filas y entradas agotadas: Furor en toda Salta por la película de SpiderMan

Una imagen pocas veces vista pero que retratan el furor que hay por la cinta: por toda la provincia de Salta hubo y todavía hay largas filas por fanáticos, esperando poder conseguir una entrada y no perderse la última película de SpiderMan - No Way Home, la cual se estrenó este jueves y causa sensación en el mundo.

Protagonizada por el actor Tom Holland, la nueva producción de Marvel traerá de regreso a SpiderMan junto a otro superhéroe como es el Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, la cual introducirá el llamado "multiverso" que conectará distintos mundos y personajes de los comics, según lo que anticiparon hasta el momento los trailers.



En el cine de zona sur ya no hay entradas hasta la próxima semana

Desde hace dos semanas las principales cadenas de cine de la ciudad de Salta habilitaron la preventa de entradas las cuales se agotaron en cuestión de segundos. Hubo reportes inclusive de cómo la página colapsaba ante la cantidad de personas tratando de conseguir un par de tickets para las funciones de preestreno y estreno.



Así estaba el jueves por la noche el cine del Alto Noa Shopping

Este miércoles a la noche las salas de cine comenzaron a proyectar la película y los fanáticos no duraron en hacer largas filas, por el tiempo que sea necesario, para disfrutar en plenitud una de las cintas que, según anticipan, marcará récords en recaudación.

Sin embargo el fervor no solo se ve en la ciudad de Salta, sino también en el interior. En la ciudad de Metán los fanáticos estuvieron esperando desde muy temprano para comprar su entrada en las afueras del cine local, según la imagen compartida por el medio El Vocero Hoy.

Similar situación fue en Orán donde las filas se extendían por metros, doblando incluso la esquina, remarcando la demanda y el interés del público por la película. Un dato de color fue un muchacho usando el mítico traje de Peter Parker con su entrada en mano, como se puede ver en la foto que compartió el medio Ciudad Online.