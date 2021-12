Variante Ómicron: “Cuando las mutaciones son muchas, las vacunas pierden efectividad”

El avance de la variante Ómicron pone en alerta a la comunidad científica mundial. En las últimas horas de este lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que este tipo de variante se está propagando significativamente más rápido que la variante Delta y es “más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de Covid-19 puedan infectarse o reinfectarse”.

Sobre esta línea, el Dr. Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, indicó ante InformateSalta que efectivamente hay evidencia de un alto porcentaje de personas vacunadas que se infectaron o reinfectaron, necesitando internación en muchos casos. Pese a esto, Nallar advierte que hay que observar que el índice de letalidad de esta variante es menor.

“Aquellas personas vacunadas no tienen garantía de no contraer el virus pero hay que fijarse en la letalidad que aparentemente es menor que las que conocíamos anteriormente”

¿Qué sucede entonces con las vacunas que circulan actualmente? En consonancia a lo que expone la OMS, Nallar indica que “cuando las mutaciones son muchas, las vacunas pierden efectividad”. En el caso de Ómicron son más de 30 las mutaciones que presenta el virus, sin embargo, no se debe descuidar la vacunación ya que permite atenuar cierta sintomatología.

“Los laboratorios están trabajando sobre estas mutaciones, buscando una vacuna que responda a las distintas variables”, señaló Nallar ante InformateSalta. Reflexionó además sobre la importancia de que la estrategia sanitaria de vacunación sea global: “El mensaje que nos transmitió Ómicron es que de ésto no se sale solo. No salen solo los países desarrollados, sino seguirán apareciendo variantes que pongan en jaque a todos. Esta variable apareció en un continente con un bajo índice de personas vacunadas”, dijo.

“La trasmisibilidad es la misma, las variables lo que hacen es saltar las barreras inmunológicas naturales y de la vacuna pero la transmisión es la misma”

Respecto a la temporada veraniega, donde la gente tiende a salir y concurrir a eventos masivos, Nallar llamó al cuidado y la toma de consciencia: “Una persona con síntomas no debe concurrir a eventos. Pedirles que no se junten es imposible pero sí pedimos que ante síntomas no se concurra. Hay que tener en cuenta la crisis social y económica que hay”, dijo.

Vacunación

Dirigiendo la mirada hacia los índices, cifras y porcentajes, Nallar indicó que “venimos un poco atrasados en Salta, pero que los índices mejoran día a día.

“Aumenta a diario el porcentaje de gente que tiene dos dosis, estamos cercanos al 54%, lo que nos posiciona mejor que semanas anteriores, aunque esperábamos terminar el año con un 70% de vacunados con las dos dosis”

El porcentaje de personas que ya tienen al menos una dosis es aproximadamente del 74%.

Finalmente, Nallar marcó que hay que hacer hincapié en el grupo de riesgo, que debe estar vacunada, con una dosis refuerzo, en un alto porcentaje para evitar la propagación del virus.