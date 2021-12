Tras pasar por el quirófano por unos retoques estéticos, More Rial fue a la peluquería y quedó irreconocible

More Rial es una de las celebridades que más interactúa con sus fanáticos en las redes sociales. Tras su paso por la peluquería, la hija del ex conductor de Intrusos mostró los resultados de su radical cambio de look. ¡Y quedó irreconocible!

En las últimas horas, More Rial volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales. Acostumbrada a mostrar cada detalle de su vida privada, la ex pareja del futbolista Facundo Ambrosioni compartió una serie de fotos en donde se mostró recién salida del salón de belleza. Su look deslumbró a más de un millón de seguidores.

La hija de Jorge Rial fue a su estilista de confianza para renovar su imagen nuevamente. En esta oportunidad, la joven de 22 años optó por un corte recto en su flequillo que tapa por completo su frente. También ocultó el crecimiento de sus raíces oscuras con una melena rubia platinada que dejó a más de uno en shock.

Minutos después, la mediática compartió su nueva apariencia a través de sus historias de Instagram y aprovechó para agradecerle a su peluquero. Hasta el momento, tal como lo anticipó, se sabe que More Rial volverá a pasar por el quirófano para realizarse otra cirugía estética hasta conseguir la imagen que desea.

Hay que recordar que Morena, que en 2019 se convirtió en mamá de Francesco Benicio Ambrosioni, fue víctima de bullying en el colegio debido al sobrepeso que padece desde su infancia. De hecho, según contó ella misma a los medios, su madre adoptiva, Silvia D´Auro, la obligaba a mirar Cuestión de peso, el reality que ayudaba a las personas con obesidad a bajar de peso, para advertirle que quedaría igual que los participantes.

Aunque los fantasmas del pasado reaparecen cada vez que es criticada, la joven pareciera haberse reconciliado con su cuerpo y sigue en la lucha por aceptarse. /la100