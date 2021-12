Cambios en el Gabinete: “Este gobierno quiere demostrar pluralidad y federalismo”

Así lo expresó el gobernador Gustavo Sáenz durante el acto de asunción de las nuevas funcionarias en la cartera de Desarrollo Social, y en las secretarías de Participación Ciudadana, Deportes y en la secretaría de Niñez y Primera Infancia.

En remplazo de Verónica Figueroa asumió la ex senadora Silvina Vargas en el ministerio de Desarrollo Social. “Una compañera de banca, de bloque opositor, aprendí a conocer a una mujer noble, trabajadora, con una profunda sensibilidad social. Gracias por acompañarnos en esta difícil tarea”, dijo Sáenz.

La ex diputada Amelia Acosta, de Orán, asumió en Participación Ciudadana. La ex Secretaria de Defensa al Consumidor, Carina Iradi asumió en la secretaría de Niñez y Primera Infancia. “Gracias por asumir éste compromiso, sé de tu compromiso, de tu trabajo y de tu capacitación para estar en este lugar”, señaló el gobernador.

Respecto a la ex concejal Romina Arroyo, quien estará a cargo de la secretaría de Deportes, Sáenz manifestó: “una compañera que nos acompañó mucho desde el Concejo, siempre aportando al deporte, a la salud, a las mujeres”.

“Es un día especial porque asumen cuatro mujeres en el gabinete, esto es fundamental para empezar a estabilizar la balanza de una vez por todas para demostrar la valía de las mujeres, con muchas ganas de trabajar en lugares donde van a ser muy útiles. Vienen de distintos lugares, de Cafayate con su radicalismo, de Orán con el PRO, desde el peronismo, eso es lo que quiere demostrar este gobierno, por sobre todas las cosas, pluralidad y federalismo”.