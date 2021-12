San la Muerte: “Él denunció que me tienen secuestrada, pero yo sigo mi vida normal”

Días atrás se llevó a cabo un allanamiento en un templo donde adoran a San la Muerte por una denuncia de trata de personas, allí un hombre dijo que su pareja cambió radicalmente de comportamiento desde que asiste a ese lugar y estaba secuestrada, ligada a rituales umbandas. Ahora la mujer en cuestión rompió el silencio y aseguró “el denunció que me tienen secuestrada, pero yo sigo mi vida normal”.

InformateSalta llegó hasta el estudio del abogado Santiago Pedroza, quien representa al propietario del templo, el letrado aseguró que visitó el lugar y no hay nada relacionado a trata de personas. “Acá hay que entender que estos cultos existen, fui, vi y me asesoré y no veo que se esté cometiendo ningún delito, menos de trata de personas”.

Explicó que para atribuir un delito de esa magnitud tienen que existir determinadas circunstancias como “una situación de prostitución, estar obligada y en una situación de esclavitud y acá no pasa nada de eso”.

Pedroza explicó además sobre un secuestro de 18.000 dólares y un arma de fuego. “Es un ahorro de diez años, la plata estaba en un cajón, no oculta. El arma que le secuestraron se la habían prestado porque habían sufrido dos robos, es una zona complicada, pero no es esa la acusación, sino la de trata de personas”.

El lugar también estaba el encargado del santuario y acusado, asegurando ser inocente. “El arma era para protegerme, hay adictos que van a querer dañar el santuario. En el caso no hay detenidos, están haciendo algo que no corresponde, me encontraron dinero y puedo justificarlo. Me secuestraron teléfonos pero yo les expliqué que somos espiritistas y hablamos con muchísima gente, tenemos cuadernos con los datos de la gente que va a las consultas. Nosotros no lucramos con el santo, nadie puede hacerlo, tenemos una devoción con San La Muerte”.

También aseguró que la justicia está mezclando las cosas, “el templo de San La Muerte y el de la Umbanda no tienen nada que ver, la chica es hija de religión y estaba con otro chico también de religión y se pelearon y de ahí nacen las denuncias. Nosotros no retenemos a nadie”.

En el lugar también estaba Cinthia, la joven en cuestión. Visiblemente afectada dijo: “Soy devota de San la Muerte, soy umbandista, no tengo por qué negar nada, tengo libertad de culto. Hace tres años me relacioné con una pareja con la que conviví y con quien tuve muchos problemas, de los cuales decido alejarme”.

Explicó que allí nacieron los primeros problemas, “esta persona me echó de su casa, con exposición en la policía. Quienes me ayudaron a salir fueron Mae y Pae (Los acusados), junto con otras personas y allí comienza una situación de odio, esta persona me sigue acosando”.

“Como no pudo hacerme nada, ahora redirigió las denuncias, nunca me imaginé esto, yo me siento muy afectada, me expuso públicamente y a las personas que me rodean. Él denunció que me tienen secuestrada, pero yo sigo mi vida normal. Yo no vivo en el templo, soy peluquera, estoy muy afectada emocionalmente por todo esto”.