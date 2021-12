Río Pilcomayo: La alerta meteorológica no cesa y hay temor de que cedan las contenciones

Las constantes lluvias y alertas meteorológicas en Bolivia mantienen en estado de preocupación a gran parte del chaco salteño. La crecida del Río Pilcomayo amenaza con desbordar los anillos de contención que mantienen a salvo a las comunidades de la zona.

Entre ellas se encuentra la comunidad wichí de Misión Anglicana Santa María, cuya dirigente Antonia Pérez manifestó el temor constante que genera el posible desborde del río. Ya fueron varias las familias de ésta y otras comunidades que prefirieron migrar a zonas más altas para mantenerse a salvo, sin embargo, muchos otros no quieren abandonar la comunidad.

Así como relata Nuevo Diario, Antonia indicó que la mayor dificultad de la migración sucede con los más pequeños: "no nos queremos ir porque no sabemos dónde vamos a poner a los niños. Cuando vamos a la parte alta es difícil por el calor y no tenemos lugar donde dejar a los chicos y las únicas cositas que tenemos”, dijo.

“Si se rompe la defensa agarramos el documento y dejamos las cosas"

"Seguimos en nuestras casas, el agua no llega porque estamos protegidos por los anillos. El temor que tenemos es que si se rompe la defensa vamos a estar mal. Gracias a Dios la ruta todavía está bien y podemos ir hasta Santa Victoria o Tartagal, pero no podemos entrar al monte a buscar leña porque está lleno de agua", contó.

Asistencia del Ministerio de Desarrollo Social

Ante la crítica situación, la nueva ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, recorrió la zona junto a funcionarios de otras áreas, con el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, y con el diputado por Rivadavia Moisés Balderrama.

El recorrido le permitió al a funcionaria interiorizarse sobre lo que sucede en la zona. Sobre los efectos de la crecida del río, afirmó que hay "una situación controlada”. “Sabemos de las condiciones dinámicas del río y eso nos obliga a estar atentos. El Gobierno está trabajando de manera articulada, reforzando lo que sea necesario", marcó.

En cuanto a las defensas y anillos, se realizaron las articulaciones con las áreas pertinentes para brindar recursos para su refuerzo. Asimismo, se encuentran activos los recursos de los CREC (Centros de Recursos para Emergencias Climáticas) de Santa Victoria Este.

La situación más crítica se vive en Monte Carmelo, dónde no se puede ingresar por vía terrestre. Efectivos policiales intentaron llegar con gomones.

Hasta el momento, 28 familias de Monte Carmelo, decidieron reubicarse preventivamente. Lo mismo ocurre con 22 familias de Santa María que también se trasladaron a zonas más altas.