Paula Chaves y una revelación de su relación con Pedro Alfonso: “Me casé con un productor que ganaba...”

La historia de amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso ya tiene más de una década. Ambos se conocieron durante una de las ediciones del "Bailando", aunque ella era bailarina y él un productor del programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, ya llevan muchos años juntos y formaron una gran familia.

Lo cierto es que el año de la conductora tuvo varios desafíos a nivel laboral en los que pudo destacarse, entre los que aparece "Bake Off 2021". Durante las últimas horas, se publicó una entrevista que le realizó Infobae y se detuvo a recordar el final de su relación con Guillermo Caset, el polista con quien estuvo muy cerca de casarse.

Sin embargo, su estilo de vida no la complacía por lo que tuvo que buscar una alternativa. "Yo me acuerdo que cuando estaba en Lobos dije: ´Te adoro. Siempre vas a estar en mi corazón y voy a recordarse con amor, pero no puedo. No voy a poder ser feliz viviendo en el campo, sabiendo que mi único proyecto en la vida solo será acompañarte por el mundo´", recuerda la modelo.

"No estaba capacitada para seguir a un deportista y olvidarme de mí para siempre. Me escuché. Algo había hecho clic. Algo ya nos había unido con Pedro”, reveló durante el reportaje sobre el inicio del amor con su esposo. Además, agregó una particular frase: “En la época en la que todos decían ´las mujeres buscan polistas´, yo me casé con un productor que ganaba 1800 pesos por mes".

Además, recordó la situación económica que atravesaba su flamante pareja de aquel momento: "Tenía un Peugeot 106 en el que teníamos que hacer palanca al vidrio para subir la ventanilla”. Cabe recordar que la aparición de Alfonso fue mientras trabajaba, donde se mostraba como una persona muy humilde cercana a Tinelli. /Diario Show

MIRÁ LA FOTO: