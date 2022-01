Intendentes descartan suspender festivales y piden responsabilidad individual

Luego que desde el ministerio de Salud recomendaran a los municipios suspender las actividades que superen las mil personas, el presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, por FM Aries, reconoció que la situación económica hace casi imposible tomar una medida semejante.

“¿Cómo se hace para decirle a Seclantás – que hace dos años que no tiene festival – que no lo haga? La economía viene complicada y la salud también. Es complejo. Yo le pido a la gente que tome conciencia de lo que está pasando y sean ellos los que elijan no ir”, expresó por la reconocida emisora.

En ese marco, apeló a la responsabilidad individual y respetar todos los cuidados sanitarios. “Yo digo que depende de cada uno cuidarse; como personas mayores ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, hemos incentivado a la gente a que use barbijo y alcohol en gel”, sostuvo.

Por último, advirtió que "si la gente ve que hay un evento que aglomera más de mil personas, no debería ir". “Esto no terminó, continúa. Ya depende de cada uno”.