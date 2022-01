Marocco, sobre el acuerdo con el FMI: “Mi impresión es que estamos muy cerca del arreglo”

Así lo analizó el vicegobernador Antonio Marocco, quien se encuentra interinamente a cargo del Poder Ejecutivo provincial. Ayer participó en la reunión encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a gobernadores y autoridades de todas las provincias del país en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Fue una reunión bastante importante donde estuvieron presentes las 24 provincias. Fue muy importante, fuera de todo contexto político, se presentó cuál es el estado de negociación que tiene la nación con el FMI. cuales son las cuestiones que ya están saldadas y cuáles no, El tema de la meta fiscal”, señaló en FM Aries.

Marocco sostuvo que “se ha zanjado lo que el fondo vino pidiendo para poder entablar la negociación, el tema de la deuda privada, la baja considerable en la misma deuda. la verdad que creemos que estamos por el buen camino. Después de salir de esa reunión yo veo a una Argentina muy sólida y de muy firmes posiciones en cuanto a lo que no es negociable y que está en la letra del FMI”.

Sobre la postura de la oposición respecto a la negociación de la deuda, el vicegobernador analizó que “cuando hay una economía sólida no se la puede desarmar desde la política. Hay que rescatar lo institucional, como lo dijo la gobernadora de Rio Negro, acá no estamos porque somos grieta o antigrieta, estamos porque debemos arreglar uno de los problemas más graves del país, la deuda con el FMI. No podemos mirar para atrás y ver quién contrajo la deuda, tenemos que mirar para adelante para ver cómo lo solucionamos”.

Marocco agregó que para continuar con la recuperación económica post pandemia necesitamos actitudes desde la política "como la articulación que ha diseñado este gobierno Nacional para poder negociar la deuda más importante de la historia argentina con el FMI. Mi impresión es que estamos muy cerca del arreglo".