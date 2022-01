Las amigas más lindas: Celeste Cid y Marcela Kloosterboer en la pile

Aprovechando los días de sol y calor, Celeste Cid y Marcela Kloosterboer decidieron disfrutar de un día de pileta juntas en la casa de la ex protagonista de Resistiré. Se sabe que las actrices son muy amigas desde sus comienzos en Chiquititas y, el hecho de haber compartido elenco en Las Estrellas, la exitosa novela que hizo Polka en 2017, las unió aún más. Además, la maternidad es otro punto que tienen en común, ya que tienen hijos de edades similares.

Todo había comenzado cuando Celeste posteó una foto en Instagram en la que se la veía en su piscina. “Primer lunes de enero. Empecé a leer este libro el sábado. Recién lo terminé. Especie de rompecabezas de espacios, tiempos y colores; gracias por las voces @mariiigainza y las pistas (me gustó investigar pintores, me armé un viaje medio interactivo) Me gusta este año. Siento que lo voy a querer mucho, por especial”, escribió el pasado 3 de enero junto a la postal. Y acto seguido, Marcela le comentó: “Que ganas de ir a esa pileta”, lo que provocó la invitación de su amiga: “Voy pasando el barrefondo”.









Lo cierto es que horas más tarde, el encuentro se concretó. “Soy muy fan de los grupos de mujeres. Y de los rituales. Y de leernos cosas entre nosotras y lo que te dice una carta a vos también me lo dice un poco a mi, y viceversa, porque si no es compartido el viaje se pierde. Que lindo el sol en la cara, el chapuzón y los hijos alborotando todo (si, la última foto mas nosotras no viene, canceriana complemento; Marcela te amo y Juli embelleciendo con su magia Pisciana”, escribió Celeste junto a varias postales en las que se la ve junto a Kloosterboer y a Julieta Suárez Valente, una astróloga y tarotista que se sumó a la reunión y les brindó sus conocimientos.

Y en un video que publicó Celeste, también se vislumbró de fondo a sus respectivos hijos jugando. Sus colegas famosas, como Gloria Carrá, Mónica Antonópulos y Julieta Nair Calvo, reaccionaron dejándoles varios emojis de corazones y fueguitos.

“Hoy nos re-encontramos con ella y revivimos la magia”. Y en otro de los posteos, expresó: “Nosotras nos queremos mucho”, en relación a la gran amistad que las une.