Conseguir trabajo luego de estar preso, una historia en primera persona

Un ex convicto de 27 años, que pasó sus últimos 3 años en el penal de V° Las Rosas, condenado por comercialización de estupefacientes decidió utilizar los medios de comunicación para pedir trabajo.

Te cambian la cara, te dicen 'no, gracias'

"Estuve 3 años y 8 meses y salí con libertad condicional. Estuve por comercialización de estupefacientes. No conseguía trabajo, tenía mi hijita chiquita y tenía responsabilidades, conseguí plata y me puse en la comercialización y venta".

El joven, que hoy busca una estabilidad económica, contó que hoy se mantiene con la impresión de fotos en su domicilio pero no le es suficiente.

"Es otra realidad, te cuesta conseguir trabajo, te señala la gente y no te quiere tomar. Hago impresiones de fotos, por ahí vendo por ahí no. Te cambian la cara, te dicen 'no, gracias' 'cualquier cosa te voy a estar llamando'. Perdí mucho ahí dentro".

Seguidamente, pidió que le den una oportunidad para recién tomar una decisión.