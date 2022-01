La UTM pide el cese de la presencialidad en la Municipalidad por la cantidad de contagios

En una nota dirigida a la Intendenta de la Capital, Bettina Romero, el titular de la UTM, Pedro Serrudo, solicita el urgente cese de tareas y atención al público en forma presencial; estableciéndose los protocolos y mecanismos de trabajo en todas las reparticiones de la comuna.

Este pedido lo hace el sindicato, dado al alarmante aumento de casos de contagios por el COVID-19 registrado en estos días, de acuerdo a un relevamiento que realizara el gremio a través de sus delegados en cada repartición.

Al referirse al pedido realizado a la Intendenta, Pedro Serrudo manifestó: “Sabemos que la municipalidad capitalina está atendiendo en todas sus áreas, con un alto índice de presencialidad, lo que sin dudas, ante el alerta epidemiológico que ha declarado la provincia y el exponencial aumento de los casos, trae aparejado un riesgo para nuestros compañeros y por ende de toda su familia. De ahí que necesitamos apelar a la responsabilidad de la señora Intendenta, ya que debemos velar por la salud de todos los compañeros y sus familias”.

Y además de este riesgo sanitario que tiene en jaque a toda la sociedad, los trabajadores municipales no se sienten protegidos ni cuidados por SIMELA; sistema de control médico laboral, implementado recientemente por la municipalidad.

Según lo expresa Serrudo en la nota elevada a la intendenta, en caso de que un trabajador municipal, al sentir los síntomas del COVID-19 y al no haberse testeado, no puede justificar el día, pierde el presentismo del mes. Y en caso de hacerse un PCR y le sale negativo, igual le descuentan el día no asistido y el presentismo.

Sobre el caso en particular del nuevo sistema de salud laboral de SIMELA, contratado por la Municipalidad, según Serrudo “vulnera el artículo 60 sobre Dirección de Medicina Laboral del Convenio Colectivo de Trabajo de la comuna”.

Finalmente, la nota advierte que en caso de no establecer protocolos de asistencia al personal y a los contribuyentes, teniendo en cuenta lo advertido anteriormente sobre el alarmante aumento de casos de COVID-19 en nuestra capital, la UTM determina que el próximo martes 11 de Enero marcarán la asistencia pero sin atención al público. Medida que será comunicada a la Secretaria de Trabajo de la Provincia.