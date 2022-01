Denuncian que menores causan problemas en Av. Bicentenario: Irrumpen en locales, insultan y amenazan

A través de un posteo en las redes sociales, un local ubicado en Avenida Bicentenario en la ciudad de Salta dio a conocer los problemas que tuvieron por el accionar de 3 chicos quienes, con patoterismo y violencia, entraron al local para romper cosas, insultar y amenazar.

Esto se dio a conocer por la cuenta del comercio llamado Tienda de Campo, ubicado en la ex Virrey Toledo, donde dieron a conocer lo que les ocurrió este martes. “Hoy como en reiteradas veces, estos 3 niños si es que se les puede llamar así) entraron a mi local pateando y rompiendo cosas, insultando y hasta amenazándome”, contaron.

Del mismo modo señalaron que no es la primera vez que estos menores causan problemas, ya que habría actuado de la misma manera con varios locales de esa zona de la ciudad. “Agradezco cualquier información para poder hacer las denuncias correspondientes”, solicitaron desde el comercio afectado.

Junto a lo descripto, agregaron las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad afuera del negocio: tres menores vestidos con ropas deportivas se acercan a la entrada, se mofan de su accionar, se turnan entre ellos para arrimarse al acceso para insultar y se ríen de sus amenazas, como se ve en la cara de uno de ellos, de cabello largo.

Dentro del mismo descargo del negocio afectado, se puede ver otro comentario que da cuenta que estos chicos viene causando estragos. “Yo viví una situación desagradable hace unos días por esos mismos tres niños, estaban en la peatonal pegándole a una nena q era su hermanita al parecer, y yo los reté porque la nena lloraba”, aseguraron.

A esto agregan: “Ellos empezaron a insultarme, seguirme, tirar basura que sacaban de los tachos y no suficiente con esto empezaron a golpear las persianas de los locales, la verdad es una gran lástima, están totalmente perdidos, son muy mal educados yo todavía no puedo creer los insultos que me decían”.