“Me molesta que la gente no aprendió a convivir con el Covid”, dijo Esteban

Son días difíciles para los salteños ante el incremento notable de casos de coronavirus cuya curva subió en disparada en medio del avance de la tercera ola, como así la cantidad de personas demandando poder hisoparse en los centros de testeos para saber si son portadores de la enfermedad.

En ese sentido el ministro de Salud de la provincia, el doctor Juan José Esteban dialogó con InformateSalta donde hizo un análisis del delicado contexto epidemiológico actual como así renegando que la población no supo aprender cómo comportarse en medio de la pandemia.

“La situación está compleja, complicada, tenemos una situación de crecimiento viral muy importante en la comunidad, las curvas se fueron para arriba y con colas para hisopados en todos lados, la circulación ya comunitaria de Omicrón significa un cambio de logística”, reflexionó primeramente.

El ministro también habló de la nueva disposición para los contactos estrechos de casos positivos y que estén inoculados correctamente, quienes ya no deberán aislarse, pero quienes tengan síntomas deberán hisoparse y aislarse. “La medida se ha tomado porque vemos que la gente vacunada con 2 o 3 dosis no tiene síntomas, no tiene por qué aislarse, está totalmente asintomática, solo tiene que hacer un buen uso de las medidas de sanitización y distanciamiento”, solicitó.

Algo que el doctor sí reconoció es la necesidad de eficientizar la respuesta a los ciudadanos mediante la línea telefónica del 148. “Ya hablamos con el licenciado Martín Güemes (de la Secretaría de Modernización), esta cantidad de gente que viene a hisoparse pone en riesgo a la comunidad, porque la aglomeración es una forma de contagiar, si se tiene una persona o familiar positivo, por nexo se es positivo y no se tiene que hisopar”, aseveró.

Dicho esto el ministro se sinceró sobre un enojo que expresó ante nuestro medio cuando fue consultado si le molestaban las imágenes de reuniones masivas de los últimos días. “¿Saben qué me molesta? Que la gente no termina de tomar conciencia, no aprendió a convivir con el Covid, la pandemia sigue y veníamos de una curva plana con un Delta controlado, pero ahora tenemos un Ómicron desbordado”, puntualizó.

“La gente debe tomar conciencia, ser cauta al aglomerarse, al sacarse el barbijo, carnavalear… les venimos diciendo de los contagios y la gente debe acompañar (en los cuidados)”