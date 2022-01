"Estamos enfermos", siguen los enojos por las largas filas para testearse en Salta

No han sido días fáciles para el sistema sanitario de Salta, el cual se ha visto desbordado de personas que se han contagiado de coronavirus, como así de las largas filas de quienes necesitan saber si son portadores de la enfermedad o no.

En ese contexto se siguen reiterando las imágenes de salteños que, por extensas horas, aguardan ser testeadas en los sectores públicos o privados, en los sanatorios, hospitales o centros de testeos, con paciencias que de a poco se van acabando. Esto último pasó en la mañana de este martes en las afueras del hospital del Milagro, en Sala Capital.

El móvil de Canal 9 Multivisión llegó hasta el nosocomio donde la fila de salteños iniciaba por avenida Entre Ríos, giraba sobre calle Islas Malvinas y, según detallaron, rodeaba Leguizamón casi hasta avenida Sarmiento, con personas que habían estado aguardando la atención desde la noche anterior.

Algunos de los presentes habrían llegado desde la medianoche, inclusive desde las 23.30 y así a lo largo de la madrugada. Sin embargo el cansancio de la espera se volvió enojo cuando a las 8 no abrieron las puertas puntualmente, sino que hubo un retraso de unos minutos y eso molestó a muchos.

“Supuestamente abren a las 8 pero no abren, y uno no está aquí porque se fue a la carpa ni nada, yo no salgo ni a la esquina”, aseguró una mujer indignada ante el medio nombrado. “Estoy desde las 00 con 40° de fiebre y con mi hijo, yo soy contacto estrecho porque en mi trabajo todos dieron positivo, vengo a hisoparme, mirá la hora que es y ni abren”, reclamó.

A esto sumó que necesitaba hacerse el hisopado no solo para sacarse la duda si estaba contagiada, ya que su hijo también tiene fiebre, sino que además lo necesita para el trabajo. “Yo me lo quiero hacer aunque no tenga muchos síntomas, vas a reclamar pero te dicen que recién se están preparando”, subrayó.

Por último contó que si bien trató de comunicarse con el 148 no obtuvo respuesta, ni tampoco las otras personas que aguardaban en la fila, con las que había conversado al respecto. “El 148 no te atiende nunca, ni porque estemos enfermos ni por un control ni nunca, no se consigue turno, nadie te atiende, vengo temprano y no sale nadie, ¿dónde tengo que hisoparme?, nadie te dice nada”, dijo para concluir su catarsis.

"Estamos enfermos, y estamos haciendo un sacrificio"