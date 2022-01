El Tren a las Nubes recupera sus frecuencias históricas y se prepara para su 50° aniversario

Bien cerquita del cielo, nuestro Tren a las Nubes supo consolidarse como uno de los productos turísticos más destacados del país a nivel mundial. Reconocido en todas las latitudes, su propuesta ferroturística se configura como un broche distintivo de la provincia de Salta y ahora se prepara para un verano que llega con los mejores pronósticos.

“Será una temporada auspiciosa, con mucho movimiento y esperamos que eso pueda seguir así durante todo el año”, comentó el presidente del Directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, celebrando que este 2022 retomaron la programación habitual de salidas, a niveles pre pandemia.

Mientras que durante el 2020, el tren tuvo un parate de 10 meses, en 2021 lo vimos volver con una frecuencia más reducida pero estable. Este año la temporada inicia con tres salidas semanales y las boleterías delatan el interés de turistas y salteños que llegan hasta la estación de calle Ameghino.

“Volvimos a ofrecer la programación habitual pre pandemia con 12 salidas mensuales durante enero, febrero y marzo. Tenemos momentos de mucho pico de atención y esperamos que así continúe”

Entre los turistas que llegan a la estación, una gran mayoría aprovecha los créditos que consiguieron a través del Programa Pre Viaje. Para Vidal “fue una herramienta con buenos números para todo el sector ya que la gente decidió confiar y viajar”.

El recorrido continúa siendo bajo una doble modalidad, con un tramo realizado en colectivo desde Salta Capital a San Antonio de los Cobres, y otro tramo en tren desde la estación de dicha localidad hasta el Viaducto de la Polvorilla, a 4.220 de altura del nivel del mar.

Quienes quieran consultar por disponibilidad de fechas y tarifas se pueden acercar a la estación de trenes en Ameghino N° 660 (Ameghino y Balcarce), en el horario de 08 a 20:00 o consultar en la página todas las tarifas y promociones.

Actualmente, el precio para salteños está fijado en $3350 e incluye traslados, desayuno y merienda, además de la excursión ferroturística.

“El salteño es dueño de esto, trabajamos porque lo conozcan y defiendan”

Hacia los 50 años del Tren

El 16 de julio el Tren a las Nubes cumple 50 años, ya que el primer viaje turístico oficial se llevó a cabo el 16 de julio de 1972.

“Es un año particular para Salta y para el tren. No podemos dejar que pase desapercibido por lo que anunciaremos más adelante salidas especiales por el acontecimiento”, comentó Vidal ante AM 840. Adelantó también que prospera el proyecto anunciado en septiembre de 2021 respecto a una nueva estación de trenes en San Antonio de los Cobres, la cual contará con 200 millones de pesos de inversión.