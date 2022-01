A una semana, no hay datos ni pistas del robo a la joyería

Fue noticia día atrás cuando al iniciar la actividad comercial en pleno corazón de la ciudad de Salta, los vendedores de la galería Continental se topaban con el robo millonario que ladrones habían realizado en una joyería de la misma, en horas de la madrugada.

En medio de las novedades y la intensa búsqueda de los responsables, aún no hay ninguna noticia de quiénes pudieron cometer el atraco ni el paradero de las joyas. Así lo dijo a InformateSalta Carla Iturbe, la propietaria del local.

“Aunque no lo crean no tengo ninguna novedad, las cámaras del sistema de monitoreo son una peste, los datos que se obtuvo, todo lo que se nos pudo acercar, la policía lo desestimó”, manifestó Carla quien no dejó de lamentar: “La manzana más custodiada de Salta Capital y no hay nada”.

En este punto recordó que había puesto una recompensa para dar con los responsables como así recibir cualquier tipo de pista de ayudara a encontrar lo sustraído, obteniendo mensajes los cuales, según contó, no le dieron la importancia que necesitaban.

“O averigua la Policía o averiguo yo, es así de fácil, de parte de la Justicia me siento sola, es molesto que cada dato que uno aporta lo desestiman, me dicen ‘ya lo vamos a ver’, y el sábado se cumplió una semana (del robo) y recién fueron a pedir las cámaras de los comercios para ver si aparece un auto”, puntualizó.

Algo que también lamentó es el hecho que, de seguir sin novedades, tenga que cerrar su local en la galería. “No pude recuperar nada e igual me van a cobrar el alquiler, si no lo pago me echan de la galería”, explicó para concluir, no sin antes señalar que la gente puede seguir comunicándose en caso de tener alguna pista o dato que le permita recuperar el botín que le sacaron de su local.

“El fiscal me hizo ir para decirme ‘estamos buscando’, y nada más”