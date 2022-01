Test de antígenos para COVID: “Los falsos negativos rondan entre un 30% y 40%”

El presidente del Colegio de Bioquímicos de Salta, Alejandro Soto, dialogó con InformateSalta dónde comentó que “es importante que desde el momento que uno tiene un contacto estrecho, se calculen de 3 a 5 días, para darle tiempo al virus y recién hacer un testeo”; todo esto en el marco de los falsos negativos que rompen con las cadenas de aislamiento y propagan aún más el virus.

Al ser consultado sobre los falsos negativos, que muchas personas aseguraron sufrir durante los últimos días, el profesional explicó: “Es muy común, pero hoy en día aún más que en las olas anteriores. Debido básicamente a que se está dando mucha ansiedad por parte de la población y recurren a hacerse los estudios sin tener en cuenta los criterios justamente que se necesitan para minimizar el error en el resultado y sobre todo dependiendo el test que se realice”.

En esta línea dijo, “sobre diferentes estudios que se realizaron, los falsos negativos de los test de antígenos rondan entre un 30% y un 40%. Eso es lógico porque para hacerte el test tenes que hacerlo en un contexto clínico epidemiológico determinado del paciente”.

“Cuando el virus entra al organismo necesita un tiempo de adaptación al organismo, mediante el cual el virus se ubica y comienza a replicarse, cuando alcanza una cantidad importante comienzan los síntomas”, añadió.

“Por eso es importante que desde el momento que uno tiene un contacto estrecho, se calculen de 3 a 5 días, básicamente 5 días para darle tiempo al virus que se haya replicado de una cantidad suficiente que sea detectable por los dos métodos”, continuó.

Muchas personas se plantearon a la hora de elegir un método de testeo ¿cuál es mejor?, Soto diferenció los PCR y los tests de antígenos al decir que, “ambos test, lo que hacen es buscan al virus en la muestra del paciente. El test de antígeno busca una proteína de virus, es muy dependiente de la cantidad de virus que haya. En cambio, la PCR con una mínima carga del virus que tengas, esa técnica te la amplifica de forma que pueda ser detectada cuando se hace el análisis”, y agregó: “Los test de antígenos son buenos, son orientativos, para determinados grupos de pacientes en determinados contextos clínicos. Cualquier test rápido de antígenos que te de negativo, no te dice nada, básicamente dice que no encontró una concentración determinada del virus que ese test puede buscar”.

Sobre los asintomáticos que portan el virus del COVID-19 pero arrojan un resultado negativo en un test rápido, el argumento es que: “En biología 1+1 no siempre es 2, el test de antígenos es concentración viral dependiente. Si vos tenes una concentración elevada del virus es muy probable que tengas síntomas. Los pacientes que no tienen síntomas se supone que tienen una cantidad de virus baja que quizás pueda no ser detectada por el test rápido (antígenos)”.

Si pensamos en elegir un test, luego de que la ANMAT los aprobara, ahora se deben considerar los autotest que podrán ser adquiridos por los ciudadanos. Estos “son básicamente un test de antígenos, son la misma técnica. Se aplican los mismos criterios que para un test rápido, pero se amplía el riesgo de los falsos negativos. Sobre el mismo margen de error del mismo test se suma el margen de error del operario, el ciudadano común”, esta fue una de las razones por la cual los especialistas se opusieron a su uso en su momento, aseguró el referente del Colegio de Bioquímicos.