Acusan a Luciana Salazar de teñirle el pelo a su hija y se calentó

Luciana Salazar se mostró enojada luego de la viralización en redes de fotos de su hija Matilda, de 4 años, donde se dijo que le quemaba el pelo.

lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura lo tiene más quemado que vicki xip0litakis cuando se quedo pelada mi vida pic.twitter.com/weQ8lU1IBy

— xxxx (@waloxxxxx) January 15, 2022



Indignada con esta exposición, la modelo salió a aclarar la situación y se refirió a los haters en las redes sociales.

Fue así como en comunicación con Tomás Dente, Luciana explicó: “Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí”, comenzó diciendo para Flor de Equipo.

Y continuó: “Me da lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas” y se refirió directamente a quienes opinan acerca de una niña: "Sí me sorprende que se metan con una menor”, concluyó.





Esta no es la primera vez que Salazar es cuestionada por algún detalle en su hija Matilda. Cuando la niña tenía apenas un año y medio, una usuaria de Twitter la cuestionó por el color de piel de la niña, quien según ella lucía “anaranjado”. “¿Por qué la hija de @lulipop tiene la piel anaranjada? Sin ánimos de ofender, ¿es así o es maquillaje?”, le preguntó después de ver una foto que subió Marcelo Tinelli.





En esa oportunidad, Luciana no se quedó callada y respondió directamente a esa acusación: “A los que me preguntan por qué mi beba tiene ese color anaranjado en su piel jajajajaj es por que come zapallo todos los días. Pero para la gilada yo la bronceo o maquillo”, disparó con sobrada ironía. “¡¡Verte feliz Matu es mi sueño cumplido de todos los años!! Tu cumple fue uno de los mejores recuerdos del año”, escribió en uno de los últimos posteos que le dedicó a Matilda en sus redes sociales, más precisamente el pasado 15 de diciembre, después de haber festejado el cuarto cumpleaños de la pequeña.