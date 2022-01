"Una super locura": Indignación y bronca con GASNOR por el 77% de aumento solicitado

No pasó desapercibida la noticia que se dio a conocer este miércoles, respecto a que en el marco de la audiencia pública por la readecuación tarifaria por el gas, la empresa GASNOR solicitó un incremento del 77,73%, porcentaje que dejó perplejo a todos los salteños que ya agarran con dolor sus bolsillos.

Según detalló el referente de la empresa, Ariel Sánchez, durante su exposición el incremento será de $324 pesos en la boleta de gas para un usuario de vivienda particular y más de $3500 para las pymes. También se indicó que habría aumentos en la industria y las estaciones de servicio por lo que se espera que se registre un incremento en el consumo de GNC.

En el medio de las novedades, la gente no sale de su estupor ni de su estupefacción ya que no solo están considerando muy elevado el porcentaje del incremento, sino que tienen muy claro todos los inconvenientes que deben sufrir permanentemente con la prestadora, como así los muy recientes dolores de cabeza que debieron atravesar en la pandemia para poder hacer sus trámites, recordando que GASNOR prácticamente permaneció cerrada más de un año y medio.

Sin embargo y para calmar los ‘enojos’ de la gente ante la suba que le generarán, desde GASNOR ya encontraron el modo de amigarse con sus sometidos: como si previeran el descontento anunciaron el sorteo de “hermosos termos bala” como los presentaron, argumentando que es para celebrar sus 300.000 usuarios digitales.

“Estos cabeza de termo, con todo el respeto pero ya saben qué pueden hacer con los termos bala”, dijo uno de los usuarios de InformateSalta manifestando su indignación, no siendo el único. “No laburan en todo el año, con la excusa del COVID no te atienden ¿y encima quieren subir?”, fue el reproche de otro lector.

“Súper locura” o “un choreo”, son otras de las formas que los salteños encontraron para calificar el porcentaje pedido por GASNOR, sin ocultar su enojo, su frustración y ya sintiendo con penuria cómo los pocos billetes que les quedan en sus billeteras se van alejando para pagar un servicio a una empresa que no ha sabido estar en los últimos tiempos a la altura de la prestación ni la atención que merecen.



Como si hiciera falta recordar, a lo largo de la pandemia, InformateSalta reportó casi permanentemente los inconvenientes que la gente tuvo para poder hacer sus trámites. Puertas cerradas, persianas bajadas, canales electrónicos u online que nunca atendían o no daban respuestas, puertas abiertas pero personal "ocupado" o no disponible para atender a la gente... y en el medio el vecino que quería resolver sus diligencias, los abuelos aguardando una respuesta que no llegaba, pero el pago de las boletas nunca pudo faltar.