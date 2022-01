Para Vizzotti, no es el momento para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se mostró en contra del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del Frente de Todos para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en la Argentina, consignó Infobae.

“No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, dijo.

Y agregó: “La forma de actualizar el calendario es con resolución ministerial que no hemos hecho porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, la variante que va a circular y la población objetivo para incorporar una vacuna calendario y aplicarla a largo plazo. No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política. Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que, aunque sea obligatoria no se va a vacunar”.

Asimismo, luego de que la ANMAT aprobara la vacuna de Pfizer para chicos de entre 5 y 11 años, la ministra de Salud anunció que el Gobierno firmó una enmienda en el contrato con el laboratorio de Estados Unidos para comprar 18,6 millones de dosis nuevas. El arreglo original era de 20 millones de dosis y ahora se elevó a 38,6.

“La vacuna Pfizer es a partir de los 5 años porque es el registro del laboratorio y la división de las edades para los ensayos clínicos”, aclaró y detalló: ”Ayer estuvimos en una mesa de trabajo en la que trabajamos en las estrategias para mejorar coberturas de Covid-19 y de todo el esquema de vacunación porque son vacunas que pueden coadministrarse”.