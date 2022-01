Los Tekis invitan a vivir este año una verdadera experiencia carnavalera

Después de 2 años, la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy volverá a prender sus luces para el tradicional Carnaval de Los Tekis. Este año, quieren que los asistentes vivan una verdadera experiencia carnavalera. La novedad será que los artistas principales abrirán la peña a las 21 horas durante los 4 días.

En Modo Avión por CNN Salta 94.7, uno de sus integrantes, Juanjo Pestoni, contó que a diferencia de años anteriores, se acortaron los tiempos de preparación porque recién en diciembre de 2021 les confirmaron que iba a ser posible.

“Se confirmó hace un mes y ahí arrancamos a trabajar a full y hay muchas cuestiones de estructura, de producción, la grilla es la que hay, si el artista está y puede, viene y toca y si no está, no puede lamentablemente no toca. Y después todo lo que tiene que ver con seguridad, producción, es un trabajo arduo. Nosotros por lo general trabajamos con un año de anticipación para que salga todo perfecto”, dijo.

En este sentido, adelantó que para este 2022 la vuelta de rosca que encontraron tiene que ver con una experiencia carnavalera desde lo cultural, incluyendo el desentierro y las comparsas. “Unirte a una agrupación, pasarla bien y disfrutar con amigos, todo lo que es la experiencia carnavalera es lo que queremos hacer hincapié este año”, explicó.

En cuanto a los protocolos, indicó que seguramente se pedirá el pase sanitario para poder ingresar, habrá más sectores para higiene de manos pero principalmente pasará por la responsabilidad individual de cada uno.

“Llega un momento en que las burbujas las hacemos nosotros mismos, el cuidado es de uno mismo, como te cuidas y como cuidas a tu círculo. Nosotros lo que hacemos es concientizar a la gente que nos tenemos que cuidar entre nosotros, no compartir vaso, no compartir mate con extraños”, expresó.

Asimismo, invitó a las personas que vayan a llegar temprano ya que a las 21 horas abrirán la peña las 4 noches los artistas principales de la grilla, para el disfrute de todos, a diferencia de otros años.

Las entradas pueden conseguirse en las páginas oficiales de Los Tekis, la primera preventa se agotó e irán saliendo por tantas hasta que llegue el día de inicio.