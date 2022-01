Así se vive la temporada de verano 2022 en Punta del Este

Temporada de vacaciones de verano más alivio en las restricciones por la pandemia para muchos es igual a vacaciones en el mar y sin dudas un lugar muy elegido por los argentinos que eligen vacacionar en el exterior es Punta del Este. La ciudad uruguaya recibe cada año miles de turistas argentinos y este año no fue la excepción, aunque según datos oficiales del gobierno de Lacalle Pou, se registró este año una caída del 30% en turistas argentinos.

A pesar de las complicaciones que se pueden originar por el tipo de cambio, gran cantidad de turistas argentinos eligieron las playas del polo turístico. Entre ellos Pampita, quien eligió pasar ahí unos días, y realizar un festejo con amigos y familiares antes de emprender sus vacaciones en México.

Otro destaco que se lo puede ver en las playas, fiestas y celebraciones de "Punta" es el influencer y conductor de TV salteño Leo Saleh, quien eligió la ciudad para pasar año nuevo y mediante sus redes sociales cuenta lo más destacado.

El Salteño estuvo presente en fiestas como la Bresh, desfiles de moda y eventos de famosos como la celebración de Pampita.

Una búsqueda rápida por los principales portales web, nos muestra que una habitación para una persona en un hotel con desayuno incluido, puede ir desde los $4.000 hasta los $50.000 por noche.

“Muchos de aquellos que no pudieron ingresar al país durante el cierre de fronteras por no tener cédula uruguaya, ante la primera señal de apertura decidieron venir a Punta del Este. Otros pusieron en alquiler su propiedad, pero no pudieron concretar el negocio, porque el precio estaba un poco desajustado”, comentó Juan Carlos Sorhobigarat director de Terramar Christie’s a Infobae.

Por otro lado, un argentino dueño de un departamento cerca de una de las playas dijo: “Vengo a mi casa. ¿A dónde voy a ir?”, y agregó: “Si me voy a Pinamar tengo que gastar tres o cuatro mil dólares en un alquiler. Eso mitiga, en parte, la diferencia de precios en alimentos y combustibles. Y estoy en Punta”.

El puerto también vive una situación excepcional, ya que alrededor de 80.000 turistas argentinos atravesaron la frontera a bordo de buques de pasajeros. Quienes eligieron hacerlo a bordo de barcos privados ven complicaciones a la hora de regresar a Argentina. Una medida de Sanidad de Fronteras, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, dificulta el retorno al hogar.

Para este grupo de veraneantes, no son suficientes la declaración jurada y el PCR negativo, ya que se considera que no existe un corredor seguro. Pese a esto, hasta hace algunos días en los puertos puntaesteños se podía observar hasta un 50% de embarcaciones de bandera argentina.

Esto parece importar poco cuando se puede disfrutar de las increíbles playas, fiestas, eventos y actividades que parecieran no tener fin en la increíble ciudad ubicada en el país vecino.