Tras el rechazo del Presupuesto Nacional, la UNSa recibirá 2 mil millones de pesos menos

En las últimas sesiones legislativas del año pasado, el nuevo Congreso de la Nación rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, con lo cual el máximo mandatario se vio en la obligación de prorrogar el Presupuesto 2021.

Esta situación traerá aparejada seguramente una reducción en los fondos que se destinan para las diferentes actividades y estamentos, entre ellos en las universidades públicas que dependen del gobierno nacional.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Víctor Claros, dijo a InformateSalta que la Casa de Altos Estudios recibirá alrededor de 2 mil millones de pesos menos de los previstos. Además, recordó los problemas que hubo en 2020 cuando tampoco hubo presupuesto debido a la suspensión de las sesiones legislativas por las medidas adoptadas al inicio de la pandemia del COVID-19.

“Nosotros teníamos proyectados, aunque nos debían un poco más, para el 2022, 5.500 millones para todo el año, para los sueldos, para funcionamiento, para todo. Mientras que el Presupuesto del año 2021 es 3431 millones, o sea, el que se prorroga. Estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos”, explicó.

En este sentido, manifestó que extraoficialmente se habla que Nación por Jefatura de Gobierno estaría aprobando una partida de 262 mil millones de pesos más para incrementar el presupuesto de las universidades.

“Resulta que a eso le falta 90 mil millones más de los que venían del presupuesto para las universidades. Ya las universidades están todas preocupadas, pensando en si van a venir esos 90 mil millones. La verdad que nosotros esperábamos un presupuesto aprobado. Me parece que todos los legisladores tendrían que haber llegado hasta las últimas instancias para poder tener un presupuesto, a todas las actividades nos perjudica”, indicó.

Además, adelantó que a días de terminar las preinscripciones para este ciclo lectivo ya se anotaron 19.950 alumnos en toda la provincia, lista encabezada por Medicina con 4830 inscriptos.

“La decana de Salud me pidió refuerzo de docentes porque no puede haber muchos alumnos en una comisión, es muy personalizada la enseñanza, así que a eso también lo estamos poniendo con recursos propios de la universidad, no viene de la Nación”, indicó.