Tercera ola de Covid-19 en Salta: “Aumentó el porcentaje de mortalidad, eso es un hecho”

Tras superar el covid positivo, el ministro de Salud, Juan José Esteban, brindó información sobre la situación epidemiológica actual de Salta en el marco de la tercera ola de la pandemia.

Según datos oficiales, en lo que va del año 2022 la pandemia dejó más de 200 muertes y 52000 contagiados en Salta, siendo el pico de personas infectadas a mitad de mes, llegando casi a los 4200 casos positivos.

Al respecto, el ministro de Salud, Juan José Esteban, en diálogo con InformateSalta, reconoció que en Salta “hemos tenido un incremento progresivo de la mortalidad”. “La primera semana epidemiológica fue de 5, la segundo de 10, y la tercera 18.8, hay que hablar con la verdad, esa es la situación que tenemos”, dijo.

En ese marco, apuntó contra aquellos que no se vacunaron, que en su mayorías son los que ocupan las camas de terapia intensiva. “Tenemos un alto porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva con gente que no está vacunada”.

”Lamentablemente hay muchísima gente que ha fallecido que no está vacunada”

Para ejemplificar, hizo hincapié en su situación particular. “Hoy soy víctima de Covid por segunda vez, tengo tres dosis y hoy estoy hablando con ustedes, he tenido días difíciles pero la vacuna creo que me ha salvado”, subrayó.

No obstante, se mostró optimista ya que actualmente la curva de contagios presenta un leve descenso. “Actualmente nos encontramos cursando los 40 días posteriores al inicio de la tercera ola por omicrón, o sea que los casos han descendido, ha descendido la porcentualidad, y ha descendido también la duplicación de casos”, dijo.

En la oportunidad, hizo un balance de la tercera ola. “Empezó hace dos meses atrás con la cepa Delta, la hemos mantenido en una meseta aplanada, y en la semana 51 el pico de contagios intensos fue provocada por la cepa omicrón en esta doble variable delta-omicrón”

Por último, se refirió al Pase Sanitario como un instrumento de control que hay que aplicar. “Hay que implementarlo, que sea un instrumento de control, creo que eso es fundamental y los llamó a la responsabilidad ciudadana a toda aquella persona que le competa pedirlo, porque creo que eso es fundamental si queremos seguir viviendo esta nueva modalidad”.

Malnutrición

Esteban se refirió a los casos de malnutrición en el Norte, y señaló que la realidad es que hay chicos con bajo peso en una zona olvidada históricamente. “Hemos tenido muchísima gente trabajando, mucha inversión, mucho recurso humano y el amperímetro no se ha movido hasta la fecha, hoy estamos realizando un trabajo importantísimo en toda el área con muchísimos profesionales y lo vamos a seguir”, expresó.

Para finalizar, sostuvo que la clave es mantener ese trabajo en el tiempo para cambiar la historia de las comunidades aborígenes. “Creo que ahí está el quid de la cuestión trabajar permanentemente en la zona y buscar una solución sanitaria para todas las comunidades".