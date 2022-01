Mañana iniciarían las tareas de refacción en el acceso a Los Toldos

Una de las imágenes de los últimos días ha sido la de Los Toldos, la cual volvió a quedar aislado luego, producto de las tormentas de la semana pasada, el río Bermejo creciera y tirara un terraplén del puente que permite el paso de los habitantes.

Ahora desde Vialidad de la Provincia están esperando que, si las condiciones son las mejores, en las próximas horas comiencen los trabajos necesarios que permitan que la gente pueda volver a transitar. Así lo señaló Jorge Macedo, director de Vialidad de la Provincia.

“La gente de Vialidad está allá desde la semana pasada, viajó más gente de la que tenemos apostada en el campamento de Pichanal, ayer bajó el nivel del agua y como ya habíamos llevado una retroexcavadora, pudo ingresar en el lecho y comenzar a trabajar”, enfatizó por Canal 9 Multivisión.

Algo que Macedo explicó fue que el puente bailey no se cayó, sino que el agua socavó el terraplén del lado boliviano, un derrumbe de 40 metros que hizo que no pudieran circular los vehículos. No obstante se dispuso un operativo enviando máquinas, están en permanente contacto con el intendente, con los ingenieros y con maquinaria ya operativa.

“Si están las condiciones dadas, calculo que mañana mismo comenzaríamos con el terraplén, calculo que hasta el jueves o viernes ya estaría reconstruido, luego haremos trabajo río arriba para el desvío del curso” del agua para que su impacto no sea tan agresivo, dijo el director de Vialidad quien viajará hacia Los Toldos para supervisar las acciones que se lleven, con todas las autorizaciones del gobierno boliviano.

“Aguas arriba, queremos iniciar unas tareas de defensa”