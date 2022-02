¿Guerra entre bandas o un narco exterminador? Qué se sabe hasta ahora sobre la cocaína envenenada

Al menos 20 personas han muerto y más de 70 permanecen hospitalizadas, bajo diversos estados de gravedad, después de consumir cocaína presuntamente adulterada en una zona de la periferia de Buenos Aires.

El número de muertos ascendió en las últimas horas de 9 a 17 tras confirmarse más decesos en los hospitales de la zona oeste y norte del conurbano bonaerense.

“Actualmente hay 56 personas internadas, de las cuales 26 están con asistencia respiratoria mecánica (ARM) en los sanatorios de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham”, enumeraron fuentes oficiales.

Según indicaron, se “amplía constantemente” la cifra de internados por supuesto consumo de estupefacientes adulterados y hasta han reportado casos de individuos fallecidos en sus domicilios o en la vía pública, aunque de momento no se ha logrado identificar la cantidad exacta.

Durante la jornada el Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, al tiempo que se reforzó la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes y se sumaron dos unidades para el sistema de traslados.

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud provincial emitió un "alerta epidemiologica" por "probable intoxicación con opiáceos" ante "la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Intencional

Fuentes del caso sospechan todo fue intencional. “No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso”, argumentaron.

Al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se desplegaron allanamientos en un asentamiento conocido como "Puerta 8", del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

“Con los elementos que se cortan habitualmente ninguno provoca muertes como ocurrió en este caso... Esto está claro, alguien los quiso jorobar a los que vendían ahí, porque ese lugar allanado fue donde se vendió”, indicaron las fuentes.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que "puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas", ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que "la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo".

Sin embargo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que “es muy precipitado” hablar de “una guerra narco”. Y agregó: “No está para nada claro si esto es un enfrentamiento entre bandas”.

Hipótesis

Sin embargo con el correr de las horas, esa conjetura se debilitó, al tiempo que tomó fuerza la posibilidad que entre la cocaína había sustancias como fentanilo, un opiáceo 100 veces más potente que la heroína.

Especialistas destacaron que el cuadro es compatible con el que se vio en septiembre del año pasado en Estados Unidos, con una seguidilla de muertes atribuidas a una sustancia que sería cocaína mezclada con fentanilo.

Otra línea de la investigación apunta a la del narco que intentó cortar la droga para sacar más ganancia y terminó fabricando una mezcla venenosa. Es aquí donde aparece el veneno para ratas como sustancia mortal.

También surgió la hipótesis del narco exterminador que elaboró un macabro plan del envenenamiento masivo dirigido a afectar el mercado, con tanta impericia del ejecutor que terminó con esta masacre.

Detenidos

Hasta ahora, la Policía de la provincia de Buenos Aires ha detenido a diez personas en "Puerta 8", todas ellas relacionadas a la presunta venta del estupefaciente adulterado, en donde se han realizado más de 20 allanamientos con más de 1.500 agentes movilizados en todo el territorio.

Fuente: Con información de Télam, Clarín, La Nación e Infobae