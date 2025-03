Murió en el primer entrenamiento para ser policía y su familia denuncia negligencia

Una joven tucumana murió tras más de veinte días de internación como consecuencia de un desvanecimiento que sufrió durante su primer entrenamiento como cadete de la Policía en Tucumán. Su familia denunció negligencia por parte del centro de entrenamiento policial y ahora un legislador de la provincia elevó a la Legislatura un pedido de publicación de los informes sobre la atención médica que recibió tanto de la policía como posteriormente en el hospital.

Priscila Bianca Galván Brito, de 22 años y oriunda de Taco Ralo, quería ser policía y el lunes 3 de febrero comenzó su curso de preparación para integrar la fuerza de seguridad en el Instituto de Enseñanza Superior de la Policía de Tucumán. Un día más tarde, en el contexto de una temperatura que superaba los 40°C, en el "General Don José Francisco de San Martín" (como se llama el instituto educativo de la policía) comenzaron los ejercicios físicos para los cadetes aspirantes.

Ese martes a las 10.30, Galván no logró terminar los ejercicios y, en cambio, requirió atención médica debido a una descompensación. Ingresó al Centro de Salud justo una hora más tarde, con la cara morada y con rastros de sangre en la boca.

El primer diagnóstico fue rabdomiólisis con falla renal e hipotermia, por lo que requirió asistencia respiratoria mecánica. Pero desde entonces pasó 23 días de internación en terapia intensiva y el 27 de febrero falleció, luego de una falla multiorgánica.

En términos médicos, la rabdomiólisis alude a la descomposición del tejido muscular, que libera proteínas y electrolitos en la sangre, lo que puede dañar los órganos, especialmente los riñones. Esta condición puede ser causada por diversas situaciones como lesiones musculares, ejercicio extenuante, infecciones, consumo de drogas o alcohol, y algunas enfermedades.

Su familia denunció, desde un principio, negligencia en el personal de la policía tucumana que estuvo a cargo de la supervisión de los ejercicios físicos que cumplían los cadetes aspirantes en el momento en que Galván se descompensó

"Desde la Policía no me saben explicar qué pasó pero las enfermeras me dijeron que llegó con sangrado de la nariz y de la boca. Sin embargo, los médicos me dijeron que llegó con una infección urinaria. ¡Cómo sabían eso si no le habían hecho ningún estudio hasta ese momento!", denunció a la prensa local María Armas, la madre de Galván, mientras su hija aún peleaba por su vida.

Y precisaba: "Ella era una chica sana y estaba contenta, haciendo las actividades del primer día. No sé qué le hicieron a mi hija. Encontramos muchas falencias en el hospital también, ya que, cuando recién se le estaban practicando estudios, la directora ya habi?a salido a decir en los medios que teni?a infeccio?n urinaria, cuando nos dijeron que esos ana?lisis estari?an en 72 horas recie?n".

Otra familiar de Galván fue más adelante en su acusación a los agentes de la policía que evaluaban y supervisaban los ejercicios físicos: "A los familiares nos avisaron casi cuatro horas más tarde, y sólo nos dijeron que se había descompensado. Nada sobre la gravedad", cuenta Tiziana Toledo, prima de Galván.

La respuesta de la Policía de Tucumán sobre el caso de Priscila Galván

Luego de que se conociera el fallecimiento de la cadete, desde la Secretaría de Seguridad de Tucumán se pronunciaron respecto del caso: "Ellos no vienen para estar en una oficina y la exigencia física es la mínima para una persona que estará sometida a un estrés importante y a un posible contacto con la persona que sale a delinquir", afirmó Héctor Gustavo Vizcarra, el titular a cargo de esa secretaría.

A su vez, desestimó que el empeoramiento de Galván fuera por exceso de exigencia física en condiciones climáticas inclementes: "Realmente si hubiese sido así muchos chicos hubieran padecido lo mismo".

"Hay situaciones particulares, porque los jóvenes hoy tienen otras formas de vida; ingieren mucho alcohol, aclaro que no es el caso de ella. Pero hemos visto que muchos han fallado en la hidratación. A todos se les ha hecho la ficha médica, todo en hospitales públicos, para que puedan presentarse, porque ellos sabían de la actividad que se iba a hacer, y conforme a la preparación física que se le hace después son los desempeños que deberán realizar", conjeturó.Restaurantes en Tucumán

Y ahondó: "La preparación física no es ni la mitad de lo que hicimos nosotros cuando ingresamos a la fuerza. Por supuesto, todo el mundo va a buscar criticar, pero hay que tener en cuenta que ellos no vienen para estar en una oficina y la exigencia física es la mínima para una persona que estará sometida a un estrés importante y a un posible contacto con la persona que sale a delinquir. En algunos casos hubo descuidos personales donde los chicos no toman conciencia que deben tener una preparación física. A todos se les hicieron exámenes médicos cinco meses antes. En Tucumán, todo el mundo trabaja bajo el sol, son situaciones que escapan de la mano. Esto es algo puntual".

Por último, afirmó que todo se encuentra en manos de la Justicia: "Todo el equipo médico estuvo a la par de ellos hasta que se le hicieron los exámenes de rigor y nunca nos compartieron a nosotros los resultados, porque la familia pidió que no sea extensivo y nosotros nos llevábamos de lo que podían informarnos los enfermeros y supuestamente estaba evolucionando bien, pero a ciencia cierta no tenemos los estudios posteriores completos. Esa fue una decisión de la familia y hay que ser respetuoso de esa cuestión. Sin duda, ahora por el fallecimiento, la parte judicial va a tomar acceso a lo se hizo".

El pedido de investigación de un legislador

El lunes pasado ingresó a la Legislatura un pedido de publicación de informes oficiales sobre las instancias de atención médica e internación de Priscila Galván. Lo firmó José Cano, actual legislador por Juntos por el Cambio, y lo difundió este jueves.

"Exigimos claridad sobre los estudios médicos requeridos y los criterios del entrenamiento físico en la Escuela de Cadetes. Son momentos para proceder con transparencia y responsabilidad", conminó Cano. En ese informe se pide, además, conocer cuáles son los estudios médicos que se solicitan para conceder los aptos médicos para ingresar a la Policía de Tucumán y cuáles son los criterios aplicados a las prácticas de entrenamiento a las que fue sometida Galván en tanto cadete aspirante. /Clarín