El Comercio "respira" tras cerrar la paritaria: "Es importante no perder con la inflación"

Fue noticia cuando este miércoles la FAECYS, la CAC, la CAME y la Udeca firmaron el cierre de la paritaria anual (de abril 2021 a marzo 2022), con un incremento del básico que eleva el piso salarial de $ 74.733 a $ 90.000 a liquidarse en abril para los empleados de comercio.

La suba, del 54% final tras la revisión, prevé un adicional del 3% en febrero y 10% en marzo, que se sumarán al acuerdo fijado en julio. Así, lo acordado supera al 51% de inflación registrado por el INDEC durante el año pasado.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio quien reflexionó sobre las sensaciones de los trabajadores del rubro de los números acordados. “Es un respiro profundo, un poco no de tranquilidad porque el sueldo no alcanza, pero sí no perder el año con la inflación que eso esperaban los trabajadores”, aseguró primeramente.

Dicho esto Ortiz recalcó que los números fueron algo reparados ante las expectativas que tenían. “Lamentablemente siempre las paritarias van por detrás de los sucesos de la económica, pero no por eso debemos descuidarnos que los índices inflacionarios se alejen de los acuerdos salariales”, enfatizó el secretario gremial.

Con aproximadamente unos 25.000 trabajadores comerciales registrados en la provincia, Ortiz explicó que el acuerdo se aplicará teniendo en cuenta escalas e ítems. “En enero impacta un 8%, en febrero tenemos el 3% acordado más un 8% que viene del acuerdo anterior, entonces será un 11% y luego un 10% en marzo, eso va a redondear un básico inicial e influido por el presentismo alrededor de los $90.000”, explicó cómo será la operatividad.

"La paritaria 2022/23 está pautada para abril, ahí nos volveremos a reunir”

Por otra parte y para finalizar, Ortiz habló sobre cómo atravesó el sector la tercera ola de COVID, con un gran respeto a las medidas protocolares en general. “Mayoritariamente se han respetado los protocolos y las indicaciones; siempre habrá arbitrariedades, destratos que fueron denunciados, pero el 90% respetó las cuestiones básicas de los protocolos”, dijo para concluir.