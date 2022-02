Vuelta a clases: Evalúan el regreso a las aulas sin burbujas ni pase sanitario

Exceptuando a Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que anticipan el regreso a las aulas, el próximo 2 de marzo inicia el ciclo lectivo 2022 en 22 provincias del país, entre las que se encuentra Salta.

En cada distrito se trabaja intensamente en este regreso. Si bien cada provincia es soberana en decidir cómo se desarrollará su año lectivo, este jueves habrá una reunión entre los ministros de Salud y Educación de los 24 distritos del país, donde se establecerán las pautas generales de la vuelta a clases con respecto a la pandemia.

Si bien estamos ante una semana de definiciones, Salta ya hizo evaluaciones propias sobre las medidas contra el Covid-19 que podrían implementarse en las escuelas. Dentro de estas anticipaciones hay dos puntos que están prácticamente definidos: no habrá burbujas y no será obligatorio el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Esto quiere decir que se iniciaría con una presencialidad plena con todos los alumnos y que no se solicitaría pase sanitario.

En esa línea, hoy habrá un encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se hablará del programa Aula Segura, que es el plan de Nación para prevenir los contagios en establecimientos escolares. El mismo prevé asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza y distanciamiento como principales pilares del programa.

Así como supo afirmar la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, "la vacunación tendrá un rol muy importante en los aislamientos, la tendencia es no suspender las clases ni los cursos". Por ello, en Salta se busca incentivar la vacunación de niños en edad escolar antes del inicio del ciclo lectivo.

Según la información del Registro Federal de Vacunación (Nomivac), actualizada hasta el jueves pasado, Salta es una de las provincias con menor porcentaje de vacunación entre la población entre 3 y 17 años de edad.

Así como indica el diario El Tribuno, en el segmento etario de 3 a 11 años, el 58,9% de los salteños tiene la primera dosis de la vacuna y el 32,6% cuenta con la segunda dosis. Entre 12 y 17 años, el 73,2% de esa franja de la población es la que está inoculada con la primera dosis y el 49,1% con la segunda.

En el ranking nacional, Salta está en la cuarta peor posición entre los vacunados con primera dosis entre 3 a 11 años.

En tanto el 86,6% de los docentes de primaria de Salta tiene esquema completo de vacunación y entre los de secundaría el porcentaje llega al 84,4%. También en este ranking la provincia está entre las más relegadas.