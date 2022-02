Reclamo docente: advierten que si la paritaria no es satisfactoria podrían no arrancar las clases

A semanas del inicio del ciclo lectivo 2022, comenzaron las manifestaciones, concentraciones y reclamos del sector de la docencia quienes protestaron en la afueras de la Casa de Gobierno de la Provincia pidiendo soluciones inmediatas.

¿Qué estuvieron reclamando en la mañana de este lunes? Primeramente su disconformidad de una resolución la cual afirman que dejarían sin continuidad a docentes designados en el 2020, seguido de la cuestión salarial pidiendo una paritaria con un sueldo acorde para los educadores.

Así lo señaló a InformateSalta Luis Urista, secretario general del Movimiento Docentes Agremiados quien amplió los detalles de la convocatoria. “Se convocó a todo el nivel primario por el tema de las designaciones, salió una resolución donde muchos docentes quedarían sin estabilidad laboral, no está clara y va a perjudicar a muchos docentes”, aseveró.

Para ser más claro, dijo que la resolución establece que van a tener continuidad docentes designados en el 2021, pero no se sabe de aquellos designados en el 2020 que tenían continuidad o que estaban realizando cursos. “No está clara la resolución ni qué pretende, es ambigua”, subrayó.

Dicho esto pasó a la cuestión económica y la protesta de un pago satisfactorio. “El sueldo del docente está por debajo de la línea de pobreza, en el nivel primario quien inicia debería cobrar $55.000 cuando en realidad es por debajo” lo que se abona, aseguró a este medio. Con estos motivos esperaban una recepción del Gobierno para hacer el reclamo puntual, como así demandando que sean considerados dentro de las reuniones paritarias.

Por último, no descartó en indicar que podrían no arrancar las clases. “Hay un gran descontento, la canasta básica del maestro que inicia es una vergüenza, ¿estamos en condiciones de iniciar? No si no se llega a una paritaria acorde que pase por la canasta familia”, demandó Urista.