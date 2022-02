Hablaron los hijos de Ricky Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, ¿qué dijeron?

Gustavo Martínez falleció durante la madrugada, tras caer del piso 21 de un edificio en Sucre al 1900, barrio Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Se acaba de tirar un propietario”, fue el llamado al 911 que alertó de la situación.

Las investigaciones no observaron signos de violencia ni desorden, según la información brindada por la policía. Según diversas fuentes uno de los balcones que da al frente, a la calle Sucre, y que pertenecería a la habitación de Gustavo, tenía “la red protectora cortada”, publicó LaNación.

El abogado y amigo de Gustavo, César Carrozza, dijo que se trató de un suicidio. Además, Felipe Fort contó ante los investigadores que hacía días Martínez estaba deprimido porque, decía, tanto él como su hermana Marta “cumplirían la mayoría de edad”.

Felipe recordó que el hombre ya había mencionado alguna vez que quería tirarse del balcón. Cuando ocurrió todo, tanto él como su hermana estaban en el departamento donde vivían con Martínez.

Felipe Fort brindó más detalles en instagram: “Las únicas personas que SIEMPRE estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben". Y luego agregó: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos' faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”.

Por otro lado, Marta Fort publicó: “Todavía no lo proceso, paso todo muy rápido y yo todavía no entiendo como pudiste hacerlo. Yo no tenia ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Entre varias diversas publicaciones realizadas a través de historias, finalizó diciendo: “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Q.E.P.D. Gus, mi padrino”.

Gustavo Martínez fue pareja de Ricardo Fort durante casi cuatro años y tras su fallecimiento en 2013 quedó a cargo de la custodia legal de sus hijos. En ese momento, declaró que su objetivo era que ellos tuvieran “la mejor infancia del mundo”.