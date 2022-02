Su hija tiene Asperger y denunció que un terciario no habría querido inscribirla

Una madre estuvo denunciando que un instituto terciario de la ciudad de Salta no habría querido inscribir a su hija, la cual padece síndrome de Asperger, denunciando discriminación por parte del establecimiento y lamentando el desconocimiento de su personal sobre este trastorno del neurodesarrollo.

La mamá se llama Mónica Rodríguez quien habló por FM Profesional contando lo que pasó su hija. Primeramente contó que el año pasado se acercó hasta este establecimiento, el cual ella identificó como el Instituto del Milagro, pero que por distintas cuestiones no logró anotarse y perdió el año.

“El año pasado la coordinadora me dijo en su momento que no se rotula a nadie, que si tenía el síndrome que iba a entrar como los demás chicos”, manifestó la mujer agregando que su hija sufrió un episodio de crisis. A esto denunció que “fue indignante la situación en que la supervisora la trató a mi hija”, declaró.

Con todo esto, nuevamente intentó que su hija se anotara para la carrera de Psicopedagogía, o por lo menos pagarle la matrícula y así ella no perdiera el año y pudiera reservar un banco para uno de los turnos. Pero que desde la institución se habrían negado a recibirla, a inscribirla y hasta le habrían solicitado unos certificados constatando que la chica tiene Asperger.

“Las palabras fueron que no, que no me podían dar solución, yo les pedía que me cobraran la matrícula pero me dijeron que no la iban a inscribir, que no tenían la posibilidad”, sumó la madre subrayando que le llamó la atención que desde la institución no supieran de qué se trataba el Asperger.