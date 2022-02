Corpiño obligatorio en las aulas: “Hay una mirada sexualizada de los pezones femeninos, no pasa con los varones”

Luego que el Colegio Secundario 5030, de Apolinario Saravia, impusiera el uso obligatorio del corpiño en las aulas, la directora del Área de la Mujer y de la Diversidad Sexual de Apolinario Saravia, Gabriela Sotelo, señaló que "el uso del uniforme con la falda y la obligatoriedad del corpiño, lo que está logrando es que se enfatice en el binarismo de género reforzando los estereotipos".

En la oportunidad, sostuvo que ya el uso de la falda las coloca a las mujeres en una posición desigual respecto a los varones porque condiciona que se puedan mover libremente. “Esto no permite que hagan uso de los espacios con libertad. El patio siempre se monopoliza con los deportes que practican los varones", analizó.

Consultada puntualmente por la nueva disposición, agregó que hay una mirada sexualizada de los pezones femeninos, lo que no pasa con los varones. “Es similar a cuando les impidieron a las mujeres que amamantan hacerlo en espacios públicos y llegaron a pedirles que se tapen”, agregó.

Además, señaló que hay una mirada adultocentrista en estas reglas que se imponen a las niñas y adolescentes, avalando un sistema sexista y heteronormativo. “En el caso del año pasado la adolescente recibió un fuerte llamado de atención por no usar corpiño y fue expuesta en su curso por una docente", contó.

"Las instituciones educativas deben promover la igualdad entre los niños y las adolescentes, y dejar atrás esas formas de represión patriarcal"

Por su parte, la psicopedagoga Sandra Acosta, integrante de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, dijo a Salta/12 que la escuela tiene que respetar la decisión de las mujeres sobre cómo llevar la vestimenta, cómo cubrir o no su cuerpo. "Nunca hay especificaciones en la ropa masculina. Para la mujer sí, se les dice que no vayan con calza. Es injusto, poco democrático, misógino. Y no se adecúa a las nuevas perspectivas de género que tendrían que estar actualizadas en los reglamentos escolares e instituciones educativas".