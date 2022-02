¿Adiós al barbijo? Lo que opinan los expertos sobre su uso en las aulas

A una semana del inicio del ciclo lectivo 2022, se instaló la polémica acerca de la obligatoriedad del uso del barbijo dentro de las aulas. Si bien es parte del protocolo establecido por el Consejo Federal de Salud y de Educación, algunos docentes consideran que es innecesario y antihigiénico ya que los alumnos usan un solo barbijo durante muchas horas e incluso días sin lavarlos.

InformateSalta dialogó con el gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, quien opinó que una medida que carece de sentido común. “No es significante a la hora de evitar contagios, como sí lo puede ser el porcentaje de la población vacunada. El debate en éste momento debería estar enfocado más en lograr un alto índice de la población vacunado con dos o tres dosis”.

El aula aireada y ventilada es mucho más efectiva que el barbijo, así lo señaló Nallar. “El uso del barbijo sin control puede ser hasta contraproducente ya que es antihigiénico, el uso por determinado número de horas o días sin lavar. Es una incoherencia que sea obligatorio su uso y no la vacunación, cuidan a los chicos en el aula pero no lo que hacen el fin de semana, van a cumpleaños, comparten sin barbijos. No tiene lógica”.

Por su parte, el doctor Bernardo Biella señaló que debe ser una medida transitoria. “A medida que baje la circulación comunitaria esto se va a tener que rever. Ya no tenemos la circulación comunitaria que tuvimos hace 20 días, y de acá a una semana va a seguir bajando, por ende la medida debería reverse a la brevedad”, sostuvo.

¿El fin de la pandemia?

Tanto Nallar como Biella consideraron que estamos transitando el fin de la pandemia. “El COVID se está retirando. Yo creo que estamos en la etapa final de la pandemia, que se está yendo, que ya es momento de empezar a hablar de las patologías que son mucho más serios que el covid en este momento, por ejemplo la obesidad, diabetes, tomar medidas para disminuir el porcentaje de la población que las padece".

Biella manifestó que con la variante Ómicron se generó tal tasa de contagios que es probable que ya estemos entrando en la famosa inmunidad de rebaños. “Es la punta de lanza para que la pandemia pase a ser una endemia como la gripe, el dengue, es decir que la gran cantidad de contagiados generaron defensas, más los vacunados, se genera la inmunidad transitoria que hace que la tasa de circulación del virus y los contagios disminuyan”, dijo.