Búsqueda de Gastón: “Nos encomendamos a Dios y ojalá que los encontremos pronto”

En el marco de la intensa búsqueda para dar con el paradero de Gastón Sanz, quien fue visto por última vez en el puente sobre el río Castellanos el pasado domingo, su papá Andrés explicó que el joven “anímicamente estaba mal” y venía pasando momentos duros.

En la oportunidad, reconoció que el tiempo es apremiante, ya que lleva muchos días sin comer, sin beber y con frío. “Se está agotando el tiempo y por eso necesito ayuda de todos los que nos puedan dar, él estaba pasando por un estado de depresión”, señaló en Multivisión Federal.

En ese sentido, agradeció a toda la comunidad por difundir la búsqueda. “Agradezco a todos los afectos que nos apoyan, que nos levantan el ánimo, me han ofrecido caballos, baqueanos también me van a dar una mano porque ellos conocen la zona”, dijo casi al borde de las lágrimas.

También pidió a la provincia sumar helicópteros a la búsqueda. “Yo sé que están haciendo un trabajo excepcional, yo sé que el terreno no está apto, que está lloviendo pero uno como padre quiere todo para su hijo, ojalá podamos usar el helicóptero para acceder a lugares donde no podemos a pie, se podría observar por aire si está en la espesura del monte, no sé si está herido, nada”, contó.

“Se está agotando el tiempo y por eso necesito ayuda de todos"

Sobre el operativo, indicó que están cubriendo varios sectores pero aún no hay resultados. “Hay amigos que lo están buscando por otros lados, desconozco si Gastón conocía el lugar, capaz que haya venido, es una espesura tremenda, él es deportista, quizás se haya metido para adentro, hay varios senderos y te podés desorientar y si te desorientas te perdés”, dijo.

Para finalizar, se encomendó a Dios. “Ojalá que los encontremos pronto”, concluyó.