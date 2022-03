Llovió en Corrientes, por primera vez en tres meses no hay incendios en la provincia

Las precipitaciones abundantes que se dieron desde la noche del lunes hasta este martes ayudaron a concluir el trabajo de bomberos, brigadistas y vecinos que luchaban de forma incansable contra las llamas.

Luego de tres meses, Corrientes puede celebrar no tener ningún incendio activo. Aquellas llamas que continuaban ardiendo en las zonas centro y próximas a la capital de la provincia, fueron extinguidas debido a una abundante lluvia que comenzó a caer durante la noche del lunes y se prolongó gran parte del martes.

Los últimos incendios se habían reportado en los alrededores de la Ciudad de Corrientes, en Lomas de Vallejos y Palmar Grande, zonas donde las precipitaciones completaron el trabajo que días atrás habían comenzado los bomberos voluntarios y brigadistas, que contaron con apoyo de aviones hidrantes para atacar las llamas en los esteros, bañados y montes, según informo Clarín.

El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, sostuvo que con las precipitaciones que se registraron la semana pasada y este martes, la situación se normalizó en Corrientes. “Esto no quiere decir que no tengamos incendios. Puede haber algunos ocasionales, pero no de la magnitud que vimos en enero y febrero”, aseguró.

El funcionario se mantuvo cauto sobre el futuro porque los pronósticos extendidos indican que la sequía se mantendrá en la región al menos hasta el otoño, lo que complicará la situación de los productores que deberán disminuir su producción o mudar sus estancias a otras provincias.