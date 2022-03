A la espera de nuevas pistas, piden no abandonar la búsqueda de Gastón Sanz

Desde hace casi dos semanas es intensa la búsqueda que familiares y amigos están realizando para encontrar a Gastón Sanz, el joven de 31 años quien se extravió en la zona de Lesser y de quién no se sabe nada hasta el momento, pese al operativo desplegado para dar con su paradero.

Al cumplirse los 10 días de su extravío y con su foto aún viralizándose en las redes para que los salteños estén atentos, InformateSalta se comunicó con el padre de Gastón, Andrés Sanz, quien primeramente comentó una reunión este miércoles con la cartera de Seguridad y Justicia.

“Tengo una reunión con Abel Cornejo a las 9.30”, adelantó el familiar. “Ahora que hable con el ministro veremos cómo sigue esto, creo que por protocolo a los 10 días finaliza la búsqueda”, manifestó Andrés. En este punto dijo que, más que la reunión con el ministro provincial, tiene esperanza de encontrar a su hijo luego de que se reportaran datos de personas que lo habrían visto, pero sin nada certero aún.

Estos datos dicen haberlo visto por Cerrillos, cerca de la Circunvalación, pero también que lo habrían divisado en el barrio Juan Manuel de Rosas. “El tema es que no coincidía la vestimenta que tenía al momento de haberse perdido, tal vez consiguió ropa, no sé”, aseveró el padre.

A esto subrayó que Gastón “no estaba muy bien de una pierna, podría caminar pero no podía correr, así que eso nos lleva a que no esté tan lejos” posiblemente de la zona donde su madre lo dejó la última vez que tuvieron contacto con él.

Por último, el padre agradeció el acompañamiento en las redes sociales y en los medios para seguir buscando a Gastón, pidiendo igualmente cuidado a toda la gente que va a la serranía a tratar de hallarlo. “Ya hemos rastrillado casi todo, si lo hacen no quiero que les pase nada, es una zona frondosa con senderos de caídas altas, es complicado aventurarse”, previno para quienes ayuden en el operativo.