Continúa la búsqueda de Gastón, sus amigos le escribieron una carta

El joven de 31 años, Gastón Sanz se encuentra desaparecido desde hace algunos días. Ayer se sumaron a la búsqueda los empleados municipales de Prevención y Emergencias, mientras que sus amigos y allegados le escribieron una emotiva carta que se difundió rápidamente a través de redes sociales.

El lunes el padre del joven solicitó que más personas se sumen a la búsqueda de su hijo, comentando que la zona es amplia y Gastón podría no ser consciente de que está perdido ya que padece de bipolaridad.

Ayer por la tarde la Municipalidad de Salta difundió una imagen dónde se puede ver al personal de Prevención y Emergencias que se sumó a la búsqueda en compañía de la Policía de Salta.

Por su parte, los amigos de Gastón escribieron una carta muy emotiva que dice lo siguiente:

Nosotros, los amigos de Gaston nos comunicamos por este medio para que se tome conocimiento sobre la búsqueda y lo que estamos atravesando.

Gaston es una persona muy importante para nosotros.

El día que desapareció, no pensábamos que iba a pasar tanto tiempo. Con el paso de los días la desesperación crece cada vez más al igual que la incertidumbre. Hoy estamos a 10 días sin nuestro amigo, sin tener una pista certera de donde pueda encontrarse, o garantía de que se encuentra bien. No sabemos nada de el. No podemos darle un abrazo, ni reírnos con el, ni recordarle lo mucho que lo queremos.

Estamos muy tristes sin saber que más hacer, y cada día que pasa es peor. Solo la búsqueda incansable es lo único que nos mantiene con fe. La idea de volver a vernos es el motor que nos une cada vez más y nos da más fuerza para continuar. Y no vamos a parar hasta que encontrarlo. Agradecemos el apoyo incondicional de los rescatistas voluntarios, de todas las fuerzas, y los vecinos que nos dieron ayuda de corazón de forma desinteresada y solidaria. Consideramos y creemos que, por la dimensión del lugar y lo que vamos recorriendo, no estaríamos abarcando el operativo suficiente en atención al tiempo transcurrido, y el peligro que representa para la vida de Gaston.

Por tal motivo, pedimos por favor aumentar el apoyo al máximo de las autoridades competentes y la fuerza policial, que están capacitados y cuentan con los recursos necesarios para este tipo de situaciones.

Nos gustaría que imaginen que puede ser un amigo de uds, un hermano, un hijo, y contemplen la situación desde nuestro lugar, el tiempo apremia.

¡Queremos encontrar a Gaston!