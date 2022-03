Se dispararon los casos de influenza en niños: en febrero ya se registraron 54 casos

Hace unas semanas en Salta comenzaron a descender los casos de Coronavirus, sin embargo, cada vez son más los contagiados por influenza.

Al respecto, Alejandra Aguilera, médica infectóloga del Hospital Público Materno Infantil, en diálogo con InformateSalta, explicó que el pico de contagios se adelantó en comparación a otros años. “La verdad que estamos notando que se dispararon los casos porque nosotros generalmente veíamos este aumento en otoño recién hacia finales de marzo”.

En ese sentido, indicó que durante febrero ya se registraron 54 pacientes con influenza a nivel pediátrico.

Sobre las causas, explicó que hay varias hipótesis, entre ellas, que la gente se movilizó mucho más, y que relajaron las medidas de cuidado. “Viajaron incluso a otros países, donde ya estaba la gripe estacional y puede haber ingresado en esa forma, y se relajaron también con el tema de barbijos, de lavado de manos”, dijo.

También enfatizó en que el año pasado no hubo una buena cobertura de vacunación antigripal. “El año pasado se relajó todo el mundo, entonces no había buenas coberturas y lo que notamos desde Pediatría es que no están teniendo los padres esta consulta diaria con su pediatra”, sostuvo.

A su vez, explicó que ante la presencia de síntomas compatibles con enfermedades tipo influenza debe realizarse un hisopado para descartar COVID. “Puede ser un virus, gripe, Covid, hay un abanico grande de posibilidades, hay veces que son indistinguibles los síntomas, todos pueden empezar con fiebre alta, tos, anginas, bronquitis, depende del niño y de la edad los síntomas que van a tener y los factores de riesgo que tengan”.

En cuanto a la vacuna, subrayó que Nación es el que distribuye todos los años, y adelantó que los primeros días llegarán nuevas dosis. “Ahora los primeros días hasta el 10 va a llegar la nueva vacuna”, dijo.

En este punto, puntualizó que los menores de dos años son el grupo de mayor riesgo. “No se pueden dejar estar los padres, vos como papás ya tenés que conocer como es tu niño, si realmente no está respirando bien, si está muy molesto, no me aíslo, sino consultar, lo que sí, no abarrotar las guardias, por ahí el primer día sino tiene una enfermedad base como asma, diabetes, o es inmunosuprimido, como lo oncológico, no te venís ese primer día”, enfatizó.

Para finalizar, indicó que durante verano tuvieron pacientes desnutridos, en su mayoría del interior. “Hay dos que fallecieron que eran desnutridos severos, gente que tiene poco acceso al sistema como sabemos que son las poblaciones wichis”, concluyó.