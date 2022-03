"No hay nada", dice la familia de Gastón Sanz tras dos semanas de búsqueda

Desde hace casi dos semanas es intensa la búsqueda que familiares y amigos están realizando para encontrar a Gastón Sanz, el joven de 31 años quien se extravió en la zona de Lesser y de quién no se sabe nada hasta el momento, pese al operativo desplegado para dar con su paradero.

A más de 10 días de no saberse dónde podría estar, InformateSalta se comunicó con Andrés, el padre de Gastón quien dijo que pese a todos los rastrillajes que han estado emprendiendo entre familiares, amigos, conocidos y rescatistas, aún no tienen algún indicio de dónde pueda estar su hijo.

“No hay nada”, sentenció el hombre quien contó que este viernes "fui de forma particular con mi cuñado, recorrimos hasta las cascadas, hicimos 3 horas de ida y 3 de vuelta, recién acabamos de volver... y nada”, aseveró.

Del mismo modo comentó que esta semana pudo mantener una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, como así también con el gobernador Gustavo Sáenz, quienes le dijeron que iban a seguir colaborando en la búsqueda. “Por protocolo a los 10 días la policía ya no interviene, pero me dijeron que no me preocupe, que lo iban a seguir buscando, se los agradezco de corazón”, manifestó.

Esta gratitud la extendió a los familiares, amigos de Gastón, sus conocidos como los grupos rescatistas que desinteresadamente han decidido sumarse y colaborar para tratar de encontrar al muchacho. “Uno está desconsolado que no encuentra resultados, por eso les estoy agradecido por ayudar para encontrarlo”, se sinceró.

Andrés comentó que ya cubrieron prácticamente toda la zona donde el muchacho desapareció pero sin encontrarlo a él o algún indicio que diga dónde pudiera estar o qué le pasó. En cuanto a las pistas o datos que eventualmente le llegan, estos no son muy certeros. Sin embargo seguirán con los operativos y las búsquedas durante el fin de semana, contando que habrá un grupo de 30 a 40 rescatistas que rastrillarán toda el área.