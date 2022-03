Macarena Blanco, la cronología de un femicidio que conmocionó a Salta

El 5 de marzo de 2021 la Fundación Volviendo a Casa inició una campaña para la búsqueda de una joven de 28 años que estaba desaparecida. Dos días después la encontraron, pero lamentablemente sin vida. Había sido brutalmente asesinada en un departamento ubicado en Alvarado al 1700, en el macrocentro de la ciudad, hoy el caso fue elevado a juicio.

Esa joven era Macarena Blanco, una mujer oriunda de Buenos Aires que vivía en Salta junto a su hijo y a su pareja, no tenía ningún otro familiar en la provincia y todo parece indicar que era escorts. De hecho, uno de sus clientes confesó haberla asesinado luego de tener relaciones sexuales con ella.

En el marco de la investigación, en un primer momento fueron detenidos Juan Carlos Zullca, su pareja; Emilio Vicente Sivila, remisero y Sergio Ignacio Rueda Mollins, martillero público encargado de contratar los departamentos donde se realizaban los servicios sexuales que la organización ofertaba a clientes VIP.

Un día después, la División de Homicidios de la Policía logró dar con quien se autoproclama autor del crimen y a quien llegaron a partir del análisis de las cámaras de video instaladas en esa cuadra. Se trata de Aarón Alejandro Zárate, de 18 años, imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, como para que no quedaran dudas. La pena por estas figuras es prisión perpetua.

En los meses siguientes, el nombre de Macarena solo fue nombrado cada vez que se recordaba a las víctimas del flagelo de la violencia de género. Recién en diciembre, la justicia volvió a expedirse al respecto con la novedad que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro.

En el extenso requerimiento, la fiscal expuso la exhaustiva investigación realizada y detalla las distintas medidas probatorias producidas, tales como análisis de cámaras de seguridad, de telefonía, recepción de testimonios, pericias psicológicas y psiquiátricas, cotejos genéticos. Según informe de autopsia de Macarena, el deceso se produjo por shock hipovolémico por heridas múltiples de arma blanca y se habría producido entre el 5 y el 6 de marzo de 2020.

Obra como elemento de cargo para sostener la autoría de Zarate, los informes del Gabinete de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que concluye en la presencia de su perfil genético hallado en muestras e indicios incautados en diversas partes del departamento donde fue hallada la víctima, al igual que en prendas de vestir secuestradas en el lugar y las que usaba al momento de su detención, que contenían además sangre de la víctima.

Además, fundamentó la calificación sosteniendo que el acusado estaba determinado a terminar con la vida de la víctima provocándole sufrimiento y un dolor innecesario, aprovechando el estado de indefensión de la mujer y respecto al agravante del odio de género, la fiscala considera que el alto grado de violencia con el que perpetró el crimen, se evidencia que excede claramente la mera intención de matar, mostrando odio hacia la mujer en un contexto de violencia de género (femicidio).

Hoy, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó elevar a juicio la causa. Una vez establecida la fecha de las audiencias, en el banquillo de los acusados se sentarán Zárate (principal imputado); Sivila y Rueda Mollins, acusados por el delito de facilitación a la prostitución. Zullca, pareja de Macarena, quedó libre de culpa.

Además, trascendió que al momento de su detención, Zárate reconoció saber porque lo estaban buscando y contó que luego que su padrastro lo dejó en su casa, se cambió y se dirigió a la calle Alvarado en donde había pactado un encuentro con una joven que trabaja ofreciendo servicios sexuales mediante una página de Internet, que se dirigió al lugar a bordo de un remis que lo dejó a una cuadra del lugar.

Agregó que estaba en la habitación de la mujer, mantuvieron relaciones sexuales y después dijo, “se me fue la mano, estaba shockeado estaba loco, tenía que descargarme, tenía miles de problemas… yo la hice mierda con un cuchillo que tengo para defenderme, después que salí de la habitación me fui a dar un par de vueltas por el centro y estuve todo el fin de semana caminando por el centro, no quería ir a mi casa, quería suicidarme, estaba loco… yo ahora me estaba yendo a Villa Las Rosas a entregarme”.