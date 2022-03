La mujer que cayó del colectivo tiene muerte cerebral, su familia busca testigos

De entre las noticias más resonantes de las últimas horas se encuentran el accidente que sufrió una mujer cuando intentaba subirse a una unidad de la línea 7 del colectivo, pero por una aparente mala maniobra de la chofer, la pasajera se cayó y se golpeó, sufriendo una pérdida considerable de sangre.

Según trascendió, la mujer estaba subiendo a un colectivo del corredor 7B pero, cuando estaba pagando el pasaje, la conductora habría arrancado para girar sobre la calle Mariano Boedo, y no cerró la puerta, ella cayó al suelo y se golpeó contra el pavimento siendo trasladada al hospital San Bernardo.

Sin embargo su estado es grave, la operaron y la pérdida de sangre, le diagnosticaron muerte cerebral y permanece con asistencia respiratoria. Así lo confirmaron desde su entorno a la redacción de InformateSalta.

A nuestro medio se comunicó Agustina, cuya tía es la hermana de la damnificada quien contó los detalles de la situación: “Tuvo una operación que duró cuatro horas, le hicieron una perforación para sacarle los coágulos, esta mañana a las 12.30 les dijeron que está mal, con muerte cerebral y respirador artificial”.

A esto sumó que la familia está desesperada porque, si bien quieren hacer la denuncia ante la policía, no se la quieren tomar porque le exigen testigos que ratifiquen lo ocurrido en el accidente. “La familia está buscando testigos, la policía no les quiere tomar la denuncia si no hay testigos que hayan estado en el colectivo y que puedan comprobarlo con el boleto, dicen que necesitan alguien que haya estado” a bordo de la unidad al momento de la caída.

"La familia quiere justicia, que se contacten con ellos cuanto antes"

Algo que no obviaron fue la mala disposición que habría tenido la chofer del corredor 7. “Una mujer les comentó que la conductora no quería dar los datos, no quiso llamar a la ambulancia, a la policía, solo cuando llegara un supervisor”, aseguró.

Con este panorama tan delicado, la familia de la mujer está pidiendo que quienes hayan estado a bordo del colectivo, que por favor se comuniquen para que puedan radicar la denuncia. “La familia está muy mal, y quieren justicia por esto”, dijo Agustina quien indicó que los otros pasajeros se pueden comunicar al 387 - 586 0016.